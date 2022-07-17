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При наводнении на юго-западе Китая погибли шесть человек - РИА Новости, 17.07.2022
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При наводнении на юго-западе Китая погибли шесть человек
При наводнении на юго-западе Китая погибли шесть человек - РИА Новости, 17.07.2022
При наводнении на юго-западе Китая погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли, еще 12 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T06:44
2022-07-17T07:03
в мире
сычуань
пекин
наводнение
китай
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ПЕКИН, 17 июл — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 12 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает Центральное телевидение Китая.В пятницу и субботу на территории Бэйчуань-Цянского автономного уезда в провинции Сычуань прошли проливные дожди, которые привели к наводнению. Стихия затронула 22,3 тысячи человек в 13 поселках, на некоторых участках серьезно повредились линии электропередачи и нарушено дорожное сообщение.Аварийно-спасательные работы продолжаются.
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в мире, сычуань, пекин, наводнение, китай
06:44 17.07.2022 (обновлено: 07:03 17.07.2022)
 
При наводнении на юго-западе Китая погибли шесть человек

ЦТК: при наводнении на юго-западе Китая погибли шесть человек, 12 пропали без вести

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 июл — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 12 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает Центральное телевидение Китая.
"По состоянию на 7.00 (2.00 мск) 17 июля в результате наводнения погибли шесть человек, еще 12 пропали без вести", — говорится в сообщении.
В пятницу и субботу на территории Бэйчуань-Цянского автономного уезда в провинции Сычуань прошли проливные дожди, которые привели к наводнению. Стихия затронула 22,3 тысячи человек в 13 поселках, на некоторых участках серьезно повредились линии электропередачи и нарушено дорожное сообщение.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
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В миреСычуаньПекинНаводнениеКитай
 
 
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