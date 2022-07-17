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При наводнении на юго-западе Китая погибли шесть человек

При наводнении на юго-западе Китая погибли шесть человек - РИА Новости, 17.07.2022

При наводнении на юго-западе Китая погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 12 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T06:44

2022-07-17T06:44

2022-07-17T07:03

в мире

сычуань

пекин

наводнение

китай

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ПЕКИН, 17 июл — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 12 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает Центральное телевидение Китая.В пятницу и субботу на территории Бэйчуань-Цянского автономного уезда в провинции Сычуань прошли проливные дожди, которые привели к наводнению. Стихия затронула 22,3 тысячи человек в 13 поселках, на некоторых участках серьезно повредились линии электропередачи и нарушено дорожное сообщение.Аварийно-спасательные работы продолжаются.

https://ria.ru/20220714/navodnenie-1802498413.html

сычуань

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в мире, сычуань, пекин, наводнение, китай