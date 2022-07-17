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Омич ранил трех мужчин ножом
Омич ранил трех мужчин ножом - РИА Новости, 17.07.2022
Омич ранил трех мужчин ножом
Омич в состоянии наркотического опьянения пытался зарезать трех мужчин, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T08:22
2022-07-17T08:22
2022-07-17T08:29
происшествия
омск
россия
омская область
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ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Омич в состоянии наркотического опьянения пытался зарезать трех мужчин, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Сотрудники прокуратуры установили, что 16 июля около 18.00 (15.00 мск) 20-летний омич в состоянии наркотического опьянения пришел в магазин "Магнит" на улице Стрельникова в Омске."Молодой человек нанес ранее незнакомому 24-летнему мужчине-покупателю удары кухонным ножом в область шеи. После этого, находясь в гаражном кооперативе по улице Стрельникова, увидев, что двое мужчин, 29 и 46 лет, ремонтируют автомобиль, с целью отвлечения их внимания, он попросил у них воды, после чего аналогичным образом нанес им поочередно удары ножом в область шеи", - пояснили в пресс-службе.Отмечается, что убить мужчин он не смог, так как они оказали ему активное сопротивление. Вскоре молодого человека задержали полицейские, после чего он был арестован. Объяснить причину своего агрессивного поведения он не смог, так как находился под действием наркотиков.Трое мужчин с резаными ранами в области головы, шеи и ключиц госпитализированы. СУСК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20220714/nozh-1802330124.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омск, россия, омская область
08:22 17.07.2022 (обновлено: 08:29 17.07.2022)
Омич ранил трех мужчин ножом
Омич в состоянии наркотического опьянения пытался зарезать трех мужчин
ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Омич в состоянии наркотического опьянения пытался зарезать трех мужчин, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
Сотрудники прокуратуры установили, что 16 июля около 18.00 (15.00 мск) 20-летний омич в состоянии наркотического опьянения пришел в магазин "Магнит" на улице Стрельникова в Омске
.
"Молодой человек нанес ранее незнакомому 24-летнему мужчине-покупателю удары кухонным ножом в область шеи. После этого, находясь в гаражном кооперативе по улице Стрельникова, увидев, что двое мужчин, 29 и 46 лет, ремонтируют автомобиль, с целью отвлечения их внимания, он попросил у них воды, после чего аналогичным образом нанес им поочередно удары ножом в область шеи", - пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что убить мужчин он не смог, так как они оказали ему активное сопротивление. Вскоре молодого человека задержали полицейские, после чего он был арестован. Объяснить причину своего агрессивного поведения он не смог, так как находился под действием наркотиков.
Трое мужчин с резаными ранами в области головы, шеи и ключиц госпитализированы. СУСК РФ
по Омской области
возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Расследование продолжается.