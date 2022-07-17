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Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости, 17.07.2022
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Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости, 17.07.2022
Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем металлурга отметил, что перед металлургической отраслью стоит много задач, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T11:35
2022-07-17T11:35
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем металлурга отметил, что перед металлургической отраслью стоит много задач, сообщается на сайте кабмина."Сегодня перед отраслью стоит много задач. Необходимо осваивать новые рынки сбыта, создавать логистические маршруты, продолжать реализацию инвестиционных проектов, внедрение энергоэффективных и экологически чистых технологий. Убеждён, что опыт, компетентность и ответственное отношение к делу позволят вам противостоять любым вызовам, осуществить намеченные планы, добиться поставленных целей", - говорится в тексте телеграммы.Глава кабмина подчеркнул, что благодаря "самоотверженному труду" металлургов с сильным характером Россия - один из лидеров в металлургии в мире, занимающая ведущие позиции по производству стали, чёрных и цветных металлов."Вы способствуете развитию национальной экономики, каждого российского региона, повышению качества жизни миллионов наших граждан. Продукция отечественных металлургических компаний отличается высоким качеством, применяется в возведении жилых домов, при строительстве инфраструктуры, в транспортном и энергетическом машиностроении, авиа- и судостроении, в оборонно-промышленном комплексе", - добавил он в поздравительной телеграмме.В заключение Мишустин пожелал работникам "удачи, новых успехов". "Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям", - отметил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/metallurgi-1798738468.html
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экономика, россия, михаил мишустин
11:35 17.07.2022
 
Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Премьер Мишустин в поздравлении с Днем металлурга: перед отраслью стоит много задач

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем металлурга отметил, что перед металлургической отраслью стоит много задач, сообщается на сайте кабмина.
"Сегодня перед отраслью стоит много задач. Необходимо осваивать новые рынки сбыта, создавать логистические маршруты, продолжать реализацию инвестиционных проектов, внедрение энергоэффективных и экологически чистых технологий. Убеждён, что опыт, компетентность и ответственное отношение к делу позволят вам противостоять любым вызовам, осуществить намеченные планы, добиться поставленных целей", - говорится в тексте телеграммы.
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Глава кабмина подчеркнул, что благодаря "самоотверженному труду" металлургов с сильным характером Россия - один из лидеров в металлургии в мире, занимающая ведущие позиции по производству стали, чёрных и цветных металлов.
"Вы способствуете развитию национальной экономики, каждого российского региона, повышению качества жизни миллионов наших граждан. Продукция отечественных металлургических компаний отличается высоким качеством, применяется в возведении жилых домов, при строительстве инфраструктуры, в транспортном и энергетическом машиностроении, авиа- и судостроении, в оборонно-промышленном комплексе", - добавил он в поздравительной телеграмме.
В заключение Мишустин пожелал работникам "удачи, новых успехов". "Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям", - отметил он.
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