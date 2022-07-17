https://ria.ru/20220717/medvedev-1803045076.html

Нельзя понравиться всем, заявил Медведев

Нельзя понравиться всем, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2022

Нельзя понравиться всем, заявил Медведев

Нельзя понравиться всем, такие попытки заканчиваются плачевно - государства утрачивают свой суверенитет, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T15:10

2022-07-17T15:10

2022-07-17T15:22

в мире

дмитрий медведев

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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Нельзя понравиться всем, такие попытки заканчиваются плачевно - государства утрачивают свой суверенитет, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Мы должны воспринимать мир таким, как он есть. Наша страна не может понравиться всем государствам. А попытки понравиться абсолютному большинству стран, как правило, заканчиваются для государств плачевно. Такие государства утрачивают суверенитет - или полностью, или как минимум частично и становятся чьими-то сателлитами", - сказал он на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны.Медведев отметил, что "наша страна на протяжении очень длительного периода была абсолютно самодостаточной, как бы она ни называлась, и не была ничьим сателлитом"."Наша страна всегда проводила собственный независимый, суверенный, как принято говорить, курс. Это не нравится. И скорее всего, не будет нравиться", - заявил он.

https://ria.ru/20220717/politika-1803044327.html

https://ria.ru/20220717/medvedev-1803044754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий медведев