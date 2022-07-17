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Нельзя понравиться всем, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2022
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Нельзя понравиться всем, заявил Медведев
Нельзя понравиться всем, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2022
Нельзя понравиться всем, заявил Медведев
Нельзя понравиться всем, такие попытки заканчиваются плачевно - государства утрачивают свой суверенитет, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:10
2022-07-17T15:22
в мире
дмитрий медведев
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Нельзя понравиться всем, такие попытки заканчиваются плачевно - государства утрачивают свой суверенитет, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Мы должны воспринимать мир таким, как он есть. Наша страна не может понравиться всем государствам. А попытки понравиться абсолютному большинству стран, как правило, заканчиваются для государств плачевно. Такие государства утрачивают суверенитет - или полностью, или как минимум частично и становятся чьими-то сателлитами", - сказал он на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны.Медведев отметил, что "наша страна на протяжении очень длительного периода была абсолютно самодостаточной, как бы она ни называлась, и не была ничьим сателлитом"."Наша страна всегда проводила собственный независимый, суверенный, как принято говорить, курс. Это не нравится. И скорее всего, не будет нравиться", - заявил он.
https://ria.ru/20220717/politika-1803044327.html
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в мире, дмитрий медведев
15:10 17.07.2022 (обновлено: 15:22 17.07.2022)
 
Нельзя понравиться всем, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: нельзя понравиться всем, такие попытки заканчиваются плачевно

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Нельзя понравиться всем, такие попытки заканчиваются плачевно - государства утрачивают свой суверенитет, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Мы должны воспринимать мир таким, как он есть. Наша страна не может понравиться всем государствам. А попытки понравиться абсолютному большинству стран, как правило, заканчиваются для государств плачевно. Такие государства утрачивают суверенитет - или полностью, или как минимум частично и становятся чьими-то сателлитами", - сказал он на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
15:03
Медведев призвал проводить полностью независимую внешнюю политику
Медведев отметил, что "наша страна на протяжении очень длительного периода была абсолютно самодостаточной, как бы она ни называлась, и не была ничьим сателлитом".
"Наша страна всегда проводила собственный независимый, суверенный, как принято говорить, курс. Это не нравится. И скорее всего, не будет нравиться", - заявил он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
15:08
Россия должна быть сильной, заявил Медведев
 
В миреДмитрий Медведев
 
 
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