https://ria.ru/20220717/medvedev-1803045076.html
Нельзя понравиться всем, заявил Медведев
Нельзя понравиться всем, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2022
Нельзя понравиться всем, заявил Медведев
Нельзя понравиться всем, такие попытки заканчиваются плачевно - государства утрачивают свой суверенитет, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:10
2022-07-17T15:10
2022-07-17T15:22
в мире
дмитрий медведев
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Нельзя понравиться всем, такие попытки заканчиваются плачевно - государства утрачивают свой суверенитет, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Мы должны воспринимать мир таким, как он есть. Наша страна не может понравиться всем государствам. А попытки понравиться абсолютному большинству стран, как правило, заканчиваются для государств плачевно. Такие государства утрачивают суверенитет - или полностью, или как минимум частично и становятся чьими-то сателлитами", - сказал он на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны.Медведев отметил, что "наша страна на протяжении очень длительного периода была абсолютно самодостаточной, как бы она ни называлась, и не была ничьим сателлитом"."Наша страна всегда проводила собственный независимый, суверенный, как принято говорить, курс. Это не нравится. И скорее всего, не будет нравиться", - заявил он.
https://ria.ru/20220717/politika-1803044327.html
https://ria.ru/20220717/medvedev-1803044754.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, дмитрий медведев
15:10 17.07.2022 (обновлено: 15:22 17.07.2022)
Нельзя понравиться всем, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: нельзя понравиться всем, такие попытки заканчиваются плачевно
ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Нельзя понравиться всем, такие попытки заканчиваются плачевно - государства утрачивают свой суверенитет, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Мы должны воспринимать мир таким, как он есть. Наша страна не может понравиться всем государствам. А попытки понравиться абсолютному большинству стран, как правило, заканчиваются для государств плачевно. Такие государства утрачивают суверенитет - или полностью, или как минимум частично и становятся чьими-то сателлитами", - сказал он на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны.
Медведев отметил, что "наша страна на протяжении очень длительного периода была абсолютно самодостаточной, как бы она ни называлась, и не была ничьим сателлитом".
"Наша страна всегда проводила собственный независимый, суверенный, как принято говорить, курс. Это не нравится. И скорее всего, не будет нравиться", - заявил он.