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Маск уволил советника по благотворительности, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.07.2022
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Маск уволил советника по благотворительности, сообщили СМИ
Маск уволил советника по благотворительности, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.07.2022
Маск уволил советника по благотворительности, сообщили СМИ
Американский предприниматель Илон Маск отстранил бывшего игрока в покер Игоря Курганова от должности советника по вопросам благотворительности в связи с тем,... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T16:30
2022-07-17T16:30
в мире
федеральное бюро расследований сша
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск отстранил бывшего игрока в покер Игоря Курганова от должности советника по вопросам благотворительности в связи с тем, что его деятельностью заинтересовалось ФБР, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на интервью с осведомленными источниками."Агент ФБР начал проводить предварительные проверки в отношении Курганова в рамках своей работы по отслеживанию иностранного вмешательства в деятельность американских компаний... Агент ФБР был обеспокоен тем, что новичка так быстро приняли в ближайшее окружение Маска", - говорится в сообщении издания.По информации газеты, Курганов отвечал за акции Tesla на сумму 5,7 миллиарда долларов, которые должны были быть потрачены на благотворительность.Как сообщается, глава фирмы, управляющей состоянием Маска, Джаред Бёрчелл был обеспокоен тем, что расследование могло коснуться самого предпринимателя. В мае он попросил основателя Tesla освободить Курганова от занимаемой должности, и миллиардер согласился.По данным издания, ни один доллар из фонда Маска под наблюдением Курганова не был потрачен на благотворительные проекты.На данный момент ФБР не предъявило бывшему игроку в покер никакого обвинения.
https://ria.ru/20220713/twitter-1802089041.html
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в мире, федеральное бюро расследований сша, tesla motors
16:30 17.07.2022
 
Маск уволил советника по благотворительности, сообщили СМИ

WSJ: Маск уволил советника по благотворительности, которым заинтересовалось ФБР

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск отстранил бывшего игрока в покер Игоря Курганова от должности советника по вопросам благотворительности в связи с тем, что его деятельностью заинтересовалось ФБР, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на интервью с осведомленными источниками.
"Агент ФБР начал проводить предварительные проверки в отношении Курганова в рамках своей работы по отслеживанию иностранного вмешательства в деятельность американских компаний... Агент ФБР был обеспокоен тем, что новичка так быстро приняли в ближайшее окружение Маска", - говорится в сообщении издания.
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По информации газеты, Курганов отвечал за акции Tesla на сумму 5,7 миллиарда долларов, которые должны были быть потрачены на благотворительность.
Как сообщается, глава фирмы, управляющей состоянием Маска, Джаред Бёрчелл был обеспокоен тем, что расследование могло коснуться самого предпринимателя. В мае он попросил основателя Tesla освободить Курганова от занимаемой должности, и миллиардер согласился.
По данным издания, ни один доллар из фонда Маска под наблюдением Курганова не был потрачен на благотворительные проекты.
На данный момент ФБР не предъявило бывшему игроку в покер никакого обвинения.
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В миреФедеральное бюро расследований СШАTesla motors
 
 
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