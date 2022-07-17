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В Троице-Сергиевой лавре проходит фестиваль "Свет Христов" - РИА Новости, 17.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220717/lavra-1803000742.html
В Троице-Сергиевой лавре проходит фестиваль "Свет Христов"
В Троице-Сергиевой лавре проходит фестиваль "Свет Христов" - РИА Новости, 17.07.2022
В Троице-Сергиевой лавре проходит фестиваль "Свет Христов"
Фестиваль "Свет Христов" в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского проходит в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T08:10
2022-07-17T08:10
религия
справки
сергий радонежский
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
сергиев посад
русская православная церковь
фонд президентских грантов
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Фестиваль "Свет Христов" в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского проходит в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре."С 16 по 18 июля 2022 года в Сергиевом Посаде при поддержке министерства культуры правительства Московской области, Фонда президентских грантов, при содействии Президентского фонда культурных инициатив состоится II Патриарший международный фестиваль "Свет Христов" в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского: "Любовью и единением спасемся". Организатор – Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Соорганизатор – Церковно-общественный совет при патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. Программу этих дней составят фестивальные концерты, праздничные церковные богослужения и другие массовые духовно-просветительские мероприятия", – сообщили в оргкомитете фестиваля.Русская православная церковь (РПЦ) празднует 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры 18 июля. Ожидается, что ряд богослужений во время фестиваля и в день праздника возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на торжества в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского в Сергиев Посад прибудут 20 тысяч паломников. Русская православная церковь (РПЦ) организует бесплатные палаточные городки для паломников вблизи Троице-Сергиевой лавры в этот период.Кроме того, патриарх Кирилл благословил крестный ход, в ходе которого мощи преподобного Сергия Радонежского будут принесены не менее чем в 50 епархий РПЦ. Он завершится в октябре 2022 года.Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) – основатель Троице-Сергиевой лавры и один из самых почитаемых русских святых, живший в XIV веке.
https://ria.ru/20220716/arkheologicheskaya-1802846784.html
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московская область (подмосковье)
сергиев посад
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справки, сергий радонежский, андрей воробьев, московская область (подмосковье), сергиев посад, русская православная церковь, фонд президентских грантов, президентский фонд культурных инициатив, религиозные праздники
08:10 17.07.2022
 
В Троице-Сергиевой лавре проходит фестиваль "Свет Христов"

В Троице-Сергиевой лавре отмечают 600-летие обретения мощей Сергия Радонежского

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТроице-Сергиева лавра в городе Сергиевом Посаде Московской области
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиевом Посаде Московской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Троице-Сергиева лавра в городе Сергиевом Посаде Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Фестиваль "Свет Христов" в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского проходит в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
"С 16 по 18 июля 2022 года в Сергиевом Посаде при поддержке министерства культуры правительства Московской области, Фонда президентских грантов, при содействии Президентского фонда культурных инициатив состоится II Патриарший международный фестиваль "Свет Христов" в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского: "Любовью и единением спасемся". Организатор – Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Соорганизатор – Церковно-общественный совет при патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. Программу этих дней составят фестивальные концерты, праздничные церковные богослужения и другие массовые духовно-просветительские мероприятия", – сообщили в оргкомитете фестиваля.
Троице-Сергиева лавра - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 00:00Религия
В Свято-Троицкой Сергиевой лавре открывается археологическая выставка
Русская православная церковь (РПЦ) празднует 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры 18 июля. Ожидается, что ряд богослужений во время фестиваля и в день праздника возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на торжества в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского в Сергиев Посад прибудут 20 тысяч паломников. Русская православная церковь (РПЦ) организует бесплатные палаточные городки для паломников вблизи Троице-Сергиевой лавры в этот период.
Кроме того, патриарх Кирилл благословил крестный ход, в ходе которого мощи преподобного Сергия Радонежского будут принесены не менее чем в 50 епархий РПЦ. Он завершится в октябре 2022 года.
Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) – основатель Троице-Сергиевой лавры и один из самых почитаемых русских святых, живший в XIV веке.
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля 2021, 00:01Религия
В Троице-Сергиевой лавре совершат молебен для паралимпийской сборной
 
РелигияСправкиСергий РадонежскийАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Сергиев ПосадРусская православная церковьФонд президентских грантовПрезидентский фонд культурных инициативРелигиозные праздники
 
 
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