Рейтинг@Mail.ru
Ан-12, упавший в Греции, вез в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии - РИА Новости, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220717/krushenie-1803010000.html
Ан-12, упавший в Греции, вез в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии
Ан-12, упавший в Греции, вез в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии - РИА Новости, 17.07.2022
Ан-12, упавший в Греции, вез в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии
На борту разбившегося в Греции украинского самолета Ан-12 находились 11,5 тонны "оборонной продукции" из Сербии, судно следовало в Бангладеш, заявил министр... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T09:55
2022-07-17T16:05
в мире
греция
бангладеш
сербия
ан-12
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803009058_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d03cd3229472ca82b89cc3fef602836b.jpg
БЕЛГРАД, 17 июл — РИА Новости. На борту разбившегося в Греции украинского самолета Ан-12 находились 11,5 тонны "оборонной продукции" из Сербии, судно следовало в Бангладеш, заявил министр обороны республики Небойша Стефанович."Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонны нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли", — сказал он на брифинге.По данным ведомства, экипаж вылетел из сербского города Ниш в 20:40 (21:40 мск) в субботу, на борту была продукция компании "Валир". Владела самолетом украинская компания Meridian LTD."Покупателем было Министерство обороны Бангладеш, полностью разрешенный end user (конечный пользователь. — Прим. ред.) и легальный покупатель. Маршрут был из Ниша, технические посадки в Аммане, Эр-Рияде, Ахмадабаде, конечная точка — Дакка. Рейс имел все необходимые документы и разрешения", — указал сербский министр.Как сообщалось ранее, перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолет рухнул на кукурузное поле между деревнями Антифилиппи и Палеохори в районе Элефтеруполи, в нескольких километрах от воздушной гавани.В Сети позже появились видеокадры, снятые дроном с места крушения. Там видно, что самолет разбился на мелкие фрагменты.
https://ria.ru/20220717/samolet-1802990545.html
греция
бангладеш
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803009058_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_953fcd6986c2af93623a9a6f7d1550b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, бангладеш, сербия, ан-12
09:55 17.07.2022 (обновлено: 16:05 17.07.2022)
 
Ан-12, упавший в Греции, вез в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии

Минобороны Сербии: упавший в Греции украинский Ан-12 вез в Бангладеш 11,5 тонны вооружений

© AP Photo / Giannis PapanikosОбломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции
Обломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Giannis Papanikos
Обломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 17 июл — РИА Новости. На борту разбившегося в Греции украинского самолета Ан-12 находились 11,5 тонны "оборонной продукции" из Сербии, судно следовало в Бангладеш, заявил министр обороны республики Небойша Стефанович.
"Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонны нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли", — сказал он на брифинге.
По данным ведомства, экипаж вылетел из сербского города Ниш в 20:40 (21:40 мск) в субботу, на борту была продукция компании "Валир". Владела самолетом украинская компания Meridian LTD.
"Покупателем было Министерство обороны Бангладеш, полностью разрешенный end user (конечный пользователь. — Прим. ред.) и легальный покупатель. Маршрут был из Ниша, технические посадки в Аммане, Эр-Рияде, Ахмадабаде, конечная точка — Дакка. Рейс имел все необходимые документы и разрешения", — указал сербский министр.
Как сообщалось ранее, перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолет рухнул на кукурузное поле между деревнями Антифилиппи и Палеохори в районе Элефтеруполи, в нескольких километрах от воздушной гавани.
В Сети позже появились видеокадры, снятые дроном с места крушения. Там видно, что самолет разбился на мелкие фрагменты.
Обломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
00:17
На севере Греции упал грузовой самолет "Антонов" украинской авиакомпании
 
В миреГрецияБангладешСербияАн-12
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала