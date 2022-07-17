https://ria.ru/20220717/krushenie-1803010000.html
Ан-12, упавший в Греции, вез в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии
Ан-12, упавший в Греции, вез в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии - РИА Новости, 17.07.2022
Ан-12, упавший в Греции, вез в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии
На борту разбившегося в Греции украинского самолета Ан-12 находились 11,5 тонны "оборонной продукции" из Сербии, судно следовало в Бангладеш, заявил министр... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T09:55
2022-07-17T09:55
2022-07-17T16:05
в мире
греция
бангладеш
сербия
ан-12
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БЕЛГРАД, 17 июл — РИА Новости. На борту разбившегося в Греции украинского самолета Ан-12 находились 11,5 тонны "оборонной продукции" из Сербии, судно следовало в Бангладеш, заявил министр обороны республики Небойша Стефанович."Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонны нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли", — сказал он на брифинге.По данным ведомства, экипаж вылетел из сербского города Ниш в 20:40 (21:40 мск) в субботу, на борту была продукция компании "Валир". Владела самолетом украинская компания Meridian LTD."Покупателем было Министерство обороны Бангладеш, полностью разрешенный end user (конечный пользователь. — Прим. ред.) и легальный покупатель. Маршрут был из Ниша, технические посадки в Аммане, Эр-Рияде, Ахмадабаде, конечная точка — Дакка. Рейс имел все необходимые документы и разрешения", — указал сербский министр.Как сообщалось ранее, перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолет рухнул на кукурузное поле между деревнями Антифилиппи и Палеохори в районе Элефтеруполи, в нескольких километрах от воздушной гавани.В Сети позже появились видеокадры, снятые дроном с места крушения. Там видно, что самолет разбился на мелкие фрагменты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, бангладеш, сербия, ан-12
09:55 17.07.2022 (обновлено: 16:05 17.07.2022)
Ан-12, упавший в Греции, вез в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии
Минобороны Сербии: упавший в Греции украинский Ан-12 вез в Бангладеш 11,5 тонны вооружений
БЕЛГРАД, 17 июл — РИА Новости. На борту разбившегося в Греции украинского самолета Ан-12 находились 11,5 тонны "оборонной продукции" из Сербии, судно следовало в Бангладеш, заявил министр обороны республики Небойша Стефанович.
"Самолет, который ночью упал в Греции
, Ан-12
, вез 11,5 тонны нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш
. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли", — сказал он на брифинге.
По данным ведомства, экипаж вылетел из сербского города Ниш в 20:40 (21:40 мск) в субботу, на борту была продукция компании "Валир". Владела самолетом украинская компания Meridian LTD.
"Покупателем было Министерство обороны Бангладеш, полностью разрешенный end user (конечный пользователь. — Прим. ред.) и легальный покупатель. Маршрут был из Ниша, технические посадки в Аммане, Эр-Рияде, Ахмадабаде, конечная точка — Дакка. Рейс имел все необходимые документы и разрешения", — указал сербский министр.
Как сообщалось ранее, перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолет рухнул на кукурузное поле между деревнями Антифилиппи и Палеохори в районе Элефтеруполи, в нескольких километрах от воздушной гавани.
В Сети позже появились видеокадры, снятые дроном с места крушения. Там видно, что самолет разбился на мелкие фрагменты.