https://ria.ru/20220717/krushenie-1803010000.html

Ан-12, упавший в Греции, вез в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии

Ан-12, упавший в Греции, вез в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии - РИА Новости, 17.07.2022

Ан-12, упавший в Греции, вез в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии

На борту разбившегося в Греции украинского самолета Ан-12 находились 11,5 тонны "оборонной продукции" из Сербии, судно следовало в Бангладеш, заявил министр... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T09:55

2022-07-17T09:55

2022-07-17T16:05

в мире

греция

бангладеш

сербия

ан-12

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БЕЛГРАД, 17 июл — РИА Новости. На борту разбившегося в Греции украинского самолета Ан-12 находились 11,5 тонны "оборонной продукции" из Сербии, судно следовало в Бангладеш, заявил министр обороны республики Небойша Стефанович."Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонны нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли", — сказал он на брифинге.По данным ведомства, экипаж вылетел из сербского города Ниш в 20:40 (21:40 мск) в субботу, на борту была продукция компании "Валир". Владела самолетом украинская компания Meridian LTD."Покупателем было Министерство обороны Бангладеш, полностью разрешенный end user (конечный пользователь. — Прим. ред.) и легальный покупатель. Маршрут был из Ниша, технические посадки в Аммане, Эр-Рияде, Ахмадабаде, конечная точка — Дакка. Рейс имел все необходимые документы и разрешения", — указал сербский министр.Как сообщалось ранее, перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолет рухнул на кукурузное поле между деревнями Антифилиппи и Палеохори в районе Элефтеруполи, в нескольких километрах от воздушной гавани.В Сети позже появились видеокадры, снятые дроном с места крушения. Там видно, что самолет разбился на мелкие фрагменты.

https://ria.ru/20220717/samolet-1802990545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, греция, бангладеш, сербия, ан-12