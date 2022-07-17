https://ria.ru/20220717/krasnoarmeysk-1803032984.html
Российские силы уничтожили украинский HIMARS у Красноармейска
Российские силы уничтожили украинский HIMARS у Красноармейска - РИА Новости, 17.07.2022
Российские силы уничтожили украинский HIMARS у Красноармейска
Российские военные уничтожили используемую украинскими военными пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в районе Красноармейска, следует... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:10
2022-07-17T13:10
2022-07-17T18:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили используемую украинскими военными пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в районе Красноармейска, следует из сводки Министерства обороны России, распространенной в воскресенье."В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/klishas-1803021171.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны РФ об уничтожении РСЗО HIMARS в районе Красноармейска
Минобороны РФ сообщает, что в районе Красноармейска высокоточным оружием уничтожены пусковая установка и заряжающая машина РСЗО HIMARS
2022-07-17T13:10
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PT3M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:10 17.07.2022 (обновлено: 18:54 17.07.2022)
Российские силы уничтожили украинский HIMARS у Красноармейска
Минобороны: ВС России высокоточным ударом уничтожили РСЗО HIMARS под Красноармейском