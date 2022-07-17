Рейтинг@Mail.ru
Российские силы уничтожили украинский HIMARS у Красноармейска - РИА Новости, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/krasnoarmeysk-1803032984.html
Российские силы уничтожили украинский HIMARS у Красноармейска
Российские силы уничтожили украинский HIMARS у Красноармейска - РИА Новости, 17.07.2022
Российские силы уничтожили украинский HIMARS у Красноармейска
Российские военные уничтожили используемую украинскими военными пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в районе Красноармейска, следует... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:10
2022-07-17T18:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803038158_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0545bf6b5bbefa01554fe09192cc8851.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили используемую украинскими военными пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в районе Красноармейска, следует из сводки Министерства обороны России, распространенной в воскресенье."В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/klishas-1803021171.html
украина
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ об уничтожении РСЗО HIMARS в районе Красноармейска
Минобороны РФ сообщает, что в районе Красноармейска высокоточным оружием уничтожены пусковая установка и заряжающая машина РСЗО HIMARS
2022-07-17T13:10
true
PT3M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803038158_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a58e2e93eb2671b4c736fa80b4f6087a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:10 17.07.2022 (обновлено: 18:54 17.07.2022)
 
Российские силы уничтожили украинский HIMARS у Красноармейска

Минобороны: ВС России высокоточным ударом уничтожили РСЗО HIMARS под Красноармейском

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили используемую украинскими военными пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в районе Красноармейска, следует из сводки Министерства обороны России, распространенной в воскресенье.
"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — говорится в сообщении.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
10:52В России
Украина скоро лишится статуса субъекта международного права, заявил Клишас
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКрасноармейскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала