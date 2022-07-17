https://ria.ru/20220717/krasnoarmeysk-1803032984.html

Российские силы уничтожили украинский HIMARS у Красноармейска

Российские силы уничтожили украинский HIMARS у Красноармейска - РИА Новости, 17.07.2022

Российские силы уничтожили украинский HIMARS у Красноармейска

Российские военные уничтожили используемую украинскими военными пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в районе Красноармейска, следует... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T13:10

2022-07-17T13:10

2022-07-17T18:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

красноармейск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили используемую украинскими военными пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в районе Красноармейска, следует из сводки Министерства обороны России, распространенной в воскресенье."В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/klishas-1803021171.html

украина

красноармейск

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Минобороны РФ об уничтожении РСЗО HIMARS в районе Красноармейска Минобороны РФ сообщает, что в районе Красноармейска высокоточным оружием уничтожены пусковая установка и заряжающая машина РСЗО HIMARS 2022-07-17T13:10 true PT3M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф)