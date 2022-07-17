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В Москве за сутки госпитализировали 112 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220717/koronavirus-1803023779.html
В Москве за сутки госпитализировали 112 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 112 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 112 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 918 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T11:44
2022-07-17T11:44
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 918 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 918, госпитализировано 112 человек, выздоровело 518 человек, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 975 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 788 061 случай коронавируса, выздоровели 2 593 595 человек, умерли 44 322 человека.
https://ria.ru/20220717/kovid-1803023282.html
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, общество
11:44 17.07.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 112 пациента с COVID-19

За сутки в Москве выявили 918 новых случаев COVID-19, десять человек умерли

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19
Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 918 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 918, госпитализировано 112 человек, выздоровело 518 человек, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 975 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 788 061 случай коронавируса, выздоровели 2 593 595 человек, умерли 44 322 человека.
Работа ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
11:41
За сутки в России выявили 4664 новых случая COVID-19
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваКоронавирус COVID-19Общество
 
 
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