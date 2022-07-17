https://ria.ru/20220717/koronavirus-1803023779.html

В Москве за сутки госпитализировали 112 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 112 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 112 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 918 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T11:44

2022-07-17T11:44

2022-07-17T11:44

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 918 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 918, госпитализировано 112 человек, выздоровело 518 человек, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 975 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 788 061 случай коронавируса, выздоровели 2 593 595 человек, умерли 44 322 человека.

https://ria.ru/20220717/kovid-1803023282.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, общество