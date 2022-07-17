https://ria.ru/20220717/koronavirus-1803023546.html

В Подмосковье за сутки умерли два пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки умерли два пациента с COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2022

В Подмосковье за сутки умерли два пациента с COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 402 человека, умерли два человека, сообщает в воскресенье портал... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T11:43

2022-07-17T11:43

2022-07-17T11:43

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 402 человека, умерли два человека, сообщает в воскресенье портал стопкоронавирус.рф.По данным, которые приводятся на портале, за указанный период скончались два человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 397 человек.

https://ria.ru/20220717/kovid-1803023282.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество