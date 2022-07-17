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За сутки в России от COVID-19 выздоровели 2483 человека - РИА Новости, 17.07.2022
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За сутки в России от COVID-19 выздоровели 2483 человека
За сутки в России от COVID-19 выздоровели 2483 человека - РИА Новости, 17.07.2022
За сутки в России от COVID-19 выздоровели 2483 человека
За сутки в РФ выздоровели от коронавируса 2483 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T11:34
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выздоровели от коронавируса 2483 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 2483 человека, или на 13,8% меньше в сравнении с 16 июля 2022 года", - говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19
11:34 17.07.2022 (обновлено: 11:48 17.07.2022)
 
За сутки в России от COVID-19 выздоровели 2483 человека

Оперштаб: за сутки в России от коронавируса выздоровели 2483 человека

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выздоровели от коронавируса 2483 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровели за сутки 2483 человека, или на 13,8% меньше в сравнении с 16 июля 2022 года", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 12:53Распространение коронавируса
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
 
Коронавирус COVID-19
 
 
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