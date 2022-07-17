https://ria.ru/20220717/koronavirus-1803022345.html

За сутки в России от COVID-19 выздоровели 2483 человека

За сутки в России от COVID-19 выздоровели 2483 человека - РИА Новости, 17.07.2022

За сутки в России от COVID-19 выздоровели 2483 человека

За сутки в РФ выздоровели от коронавируса 2483 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T11:34

2022-07-17T11:34

2022-07-17T11:48

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выздоровели от коронавируса 2483 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровели за сутки 2483 человека, или на 13,8% меньше в сравнении с 16 июля 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220711/koronavirus-1801679862.html

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