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Прокуратура выясняет причины пожара в больнице в Конаково
Прокуратура выясняет причины пожара в больнице в Конаково - РИА Новости, 17.07.2022
Прокуратура выясняет причины пожара в больнице в Конаково
Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в больнице в Конаково Тверской области, где погиб один человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:06
2022-07-17T10:06
2022-07-17T10:07
происшествия
евгений панов
конаково
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РЯЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в больнице в Конаково Тверской области, где погиб один человек, сообщили журналистам в ведомстве.Как ранее информировали РИА Новости в экстренных службах, пожар произошел в наркологическом отделении больницы в городе Конаково Тверской области, один человек погиб."Конаковская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, произошедшего в Конаковской центральной районной больнице в городе Конаково Тверской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительной информации, погиб мужчина, пациент учреждения.
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происшествия, евгений панов, конаково
10:06 17.07.2022 (обновлено: 10:07 17.07.2022)
Прокуратура выясняет причины пожара в больнице в Конаково
Прокуратура выясняет обстоятельства пожара в больнице в Конаково, где погиб человек
РЯЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в больнице в Конаково Тверской области, где погиб один человек, сообщили журналистам в ведомстве.
Как ранее информировали РИА Новости в экстренных службах, пожар произошел в наркологическом отделении больницы в городе Конаково
Тверской области, один человек погиб.
"Конаковская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, произошедшего в Конаковской центральной районной больнице в городе Конаково Тверской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительной информации, погиб мужчина, пациент учреждения.
"Прокуратура контролирует принятие процессуального решения по данному факту. На место выезжал Конаковский межрайонный прокурор Евгений Панов
", - уточняет ведомство.