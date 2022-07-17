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Прокуратура выясняет причины пожара в больнице в Конаково - РИА Новости, 17.07.2022
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Прокуратура выясняет причины пожара в больнице в Конаково
Прокуратура выясняет причины пожара в больнице в Конаково - РИА Новости, 17.07.2022
Прокуратура выясняет причины пожара в больнице в Конаково
Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в больнице в Конаково Тверской области, где погиб один человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:06
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происшествия
евгений панов
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РЯЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в больнице в Конаково Тверской области, где погиб один человек, сообщили журналистам в ведомстве.Как ранее информировали РИА Новости в экстренных службах, пожар произошел в наркологическом отделении больницы в городе Конаково Тверской области, один человек погиб."Конаковская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, произошедшего в Конаковской центральной районной больнице в городе Конаково Тверской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительной информации, погиб мужчина, пациент учреждения.
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происшествия, евгений панов, конаково
10:06 17.07.2022 (обновлено: 10:07 17.07.2022)
 
Прокуратура выясняет причины пожара в больнице в Конаково

Прокуратура выясняет обстоятельства пожара в больнице в Конаково, где погиб человек

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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РЯЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в больнице в Конаково Тверской области, где погиб один человек, сообщили журналистам в ведомстве.
Как ранее информировали РИА Новости в экстренных службах, пожар произошел в наркологическом отделении больницы в городе Конаково Тверской области, один человек погиб.
Крушение легкомоторного самолета в Тверской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
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"Конаковская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, произошедшего в Конаковской центральной районной больнице в городе Конаково Тверской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительной информации, погиб мужчина, пациент учреждения.
"Прокуратура контролирует принятие процессуального решения по данному факту. На место выезжал Конаковский межрайонный прокурор Евгений Панов", - уточняет ведомство.
 
ПроисшествияЕвгений ПановКонаково
 
 
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