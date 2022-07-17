https://ria.ru/20220717/konakovo-1803011508.html

Прокуратура выясняет причины пожара в больнице в Конаково

Прокуратура выясняет причины пожара в больнице в Конаково - РИА Новости, 17.07.2022

Прокуратура выясняет причины пожара в больнице в Конаково

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в больнице в Конаково Тверской области, где погиб один человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T10:06

2022-07-17T10:06

2022-07-17T10:07

происшествия

евгений панов

конаково

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РЯЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в больнице в Конаково Тверской области, где погиб один человек, сообщили журналистам в ведомстве.Как ранее информировали РИА Новости в экстренных службах, пожар произошел в наркологическом отделении больницы в городе Конаково Тверской области, один человек погиб."Конаковская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, произошедшего в Конаковской центральной районной больнице в городе Конаково Тверской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительной информации, погиб мужчина, пациент учреждения.

https://ria.ru/20220619/samolet-1796583281.html

конаково

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2022

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происшествия, евгений панов, конаково