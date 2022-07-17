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Жители Изюма рассказали, как попали под обстрел украинских военных - РИА Новости, 17.07.2022
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Жители Изюма рассказали, как попали под обстрел украинских военных
Жители Изюма рассказали, как попали под обстрел украинских военных - РИА Новости, 17.07.2022
Жители Изюма рассказали, как попали под обстрел украинских военных
Житель Изюма рассказал, что был возле дома, когда начался обстрел, его жена успела спрятаться в подъезде, а он нет, но не смотря на сложную обстановку покидать... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T16:30
2022-07-17T16:30
в мире
здоровье - общество
изюм (город)
харьковская область
украина
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Житель Изюма рассказал, что был возле дома, когда начался обстрел, его жена успела спрятаться в подъезде, а он нет, но не смотря на сложную обстановку покидать родной город не намерен.Ранее сообщалось, что Изюм за последнюю неделю был обстрелян трижды со стороны украинский военных, в том числе боеприпасами дистанционного минирования. По данным администрации Харьковской области, в четверг в результате обстрела в Изюме погибли два человека и 15 были ранены, также в субботу из-за обстрела погибли двое и один пострадал."Доехали почти домой, первый взрыв прозвучал, жена в подъезд заскочила, а я на откос упал. И в это время второй взрыв. Почувствовал, что кровь сильно идет "…" . "Лепестки" (противопехотные мины дистанционного минирования) только на мирное население рассчитаны, я считаю это преступление. Украинские власти не правы, в марте было объявлено, что кто остался в Изюме, те - сепаратисты. А какие мы сепаратисты? Я здесь родился, тут всю жизнь тут прожил. И, честно говоря, не собрался уезжать и не собираюсь", - говорит мужчина на больничной койке на видео, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы администрации Харьковской области.Другой пострадавший на том же видео рассказывает, что он и его жена были ранены около гостиницы и Изюме. "Нас накрыла кассетка "…" Я получил ранение в спину, жена – в живот", - сказал мужчина.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html
изюм (город)
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в мире, здоровье - общество, изюм (город), харьковская область, украина
16:30 17.07.2022
 
Жители Изюма рассказали, как попали под обстрел украинских военных

Житель Изюма рассказал, как возле дома попал под обстрел украинских военных

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Житель Изюма рассказал, что был возле дома, когда начался обстрел, его жена успела спрятаться в подъезде, а он нет, но не смотря на сложную обстановку покидать родной город не намерен.
Ранее сообщалось, что Изюм за последнюю неделю был обстрелян трижды со стороны украинский военных, в том числе боеприпасами дистанционного минирования. По данным администрации Харьковской области, в четверг в результате обстрела в Изюме погибли два человека и 15 были ранены, также в субботу из-за обстрела погибли двое и один пострадал.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:20Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2022
Инфографика
Посмотреть
"Доехали почти домой, первый взрыв прозвучал, жена в подъезд заскочила, а я на откос упал. И в это время второй взрыв. Почувствовал, что кровь сильно идет "…" . "Лепестки" (противопехотные мины дистанционного минирования) только на мирное население рассчитаны, я считаю это преступление. Украинские власти не правы, в марте было объявлено, что кто остался в Изюме, те - сепаратисты. А какие мы сепаратисты? Я здесь родился, тут всю жизнь тут прожил. И, честно говоря, не собрался уезжать и не собираюсь", - говорит мужчина на больничной койке на видео, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы администрации Харьковской области.
Другой пострадавший на том же видео рассказывает, что он и его жена были ранены около гостиницы и Изюме. "Нас накрыла кассетка "…" Я получил ранение в спину, жена – в живот", - сказал мужчина.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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