https://ria.ru/20220717/izyum-1803054903.html

Жители Изюма рассказали, как попали под обстрел украинских военных

Жители Изюма рассказали, как попали под обстрел украинских военных - РИА Новости, 17.07.2022

Жители Изюма рассказали, как попали под обстрел украинских военных

Житель Изюма рассказал, что был возле дома, когда начался обстрел, его жена успела спрятаться в подъезде, а он нет, но не смотря на сложную обстановку покидать... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T16:30

2022-07-17T16:30

2022-07-17T16:30

в мире

здоровье - общество

изюм (город)

харьковская область

украина

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Житель Изюма рассказал, что был возле дома, когда начался обстрел, его жена успела спрятаться в подъезде, а он нет, но не смотря на сложную обстановку покидать родной город не намерен.Ранее сообщалось, что Изюм за последнюю неделю был обстрелян трижды со стороны украинский военных, в том числе боеприпасами дистанционного минирования. По данным администрации Харьковской области, в четверг в результате обстрела в Изюме погибли два человека и 15 были ранены, также в субботу из-за обстрела погибли двое и один пострадал."Доехали почти домой, первый взрыв прозвучал, жена в подъезд заскочила, а я на откос упал. И в это время второй взрыв. Почувствовал, что кровь сильно идет "…" . "Лепестки" (противопехотные мины дистанционного минирования) только на мирное население рассчитаны, я считаю это преступление. Украинские власти не правы, в марте было объявлено, что кто остался в Изюме, те - сепаратисты. А какие мы сепаратисты? Я здесь родился, тут всю жизнь тут прожил. И, честно говоря, не собрался уезжать и не собираюсь", - говорит мужчина на больничной койке на видео, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы администрации Харьковской области.Другой пострадавший на том же видео рассказывает, что он и его жена были ранены около гостиницы и Изюме. "Нас накрыла кассетка "…" Я получил ранение в спину, жена – в живот", - сказал мужчина.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html

изюм (город)

харьковская область

украина

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в мире, здоровье - общество, изюм (город), харьковская область, украина