https://ria.ru/20220717/italiya-1803046359.html

В итальянском "Движении 5 звезд" наметился раскол, сообщили СМИ

В итальянском "Движении 5 звезд" наметился раскол, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.07.2022

В итальянском "Движении 5 звезд" наметился раскол, сообщили СМИ

Часть парламентариев от итальянского "Движения 5 звезд" готовы выступить в поддержку правительства Марио Драги в противовес позиции своего руководства, пишет в... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T15:23

2022-07-17T15:23

2022-07-17T15:23

в мире

марио драги

луиджи ди майо

джузеппе конте

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украина

италия

мид италии

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РИМ, 17 июл – РИА Новости. Часть парламентариев от итальянского "Движения 5 звезд" готовы выступить в поддержку правительства Марио Драги в противовес позиции своего руководства, пишет в воскресенье авторитетная газета la Repubblica.Издание оценивает их число максимум в 30 человек из общего представительства в 165 парламентариев в обеих палатах законодательного органа. Как отмечается, в среду они будут готовы проголосовать за доверие Совмину, если подобный вопрос будет поставлен, или выразить ему поддержку другим образом. Как передает информагентство Adnkronos, различия во мнениях с выступающими за выход из правящей коалиции наметились в ходе ассамблеи парламентариев "Движения" (Д5З), которая возобновилась в воскресенье после длительного заседания накануне.Газета il Messaggero, говоря о разногласиях среди "пятизвездочных", сообщает, что группа несогласных готова выйти из парламентской фракции "Движения", если в ходе нынешних заседаний доминирующим станет курс на отказ поддержки правительства и вывод своих министров. В таком случае они перейдут в смешанную парламентскую группу или присоединятся к новой фракции "Вместе за будущее", которую после раскола образовал бывший лидер "Движения", глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Тогда обвинил руководство политической силы в отступлении от принципов атлантической солидарности из-за разногласий по поставкам вооружений Украине. Вместе с ним Д5З покинули более 60 парламентариев.Лидер "Движения", бывший премьер Джузеппе Конте в субботу вечером подтвердил готовность продолжать поддержку правительства только в случае выполнения программы, которую он передал Драги неделей ранее. В местных СМИ заявления Конте расценили как готовность ко "внешней поддержке" правительства."Без четких ответов и без гарантий условий их соблюдения "Движение" не сможет разделить прямую ответственность правительства. Мы будем чувствовать себя свободными и даже более ответственными, чтобы время от времени голосовать за то, что нужно стране", - сказал Конте в ходе прямой трансляции в Facebook*.В четверг президент Италии Серджо Маттарелла не принял заявление премьера Марио Драги об отставке, после того как в Сенате итальянского парламента состоялось голосование о доверии правительству страны, которое оно поставило в связи с принятием декрета с мерами экономической поддержки. Несмотря на то, что Совмин получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители "Движения" После этого Драги заявил о прекращении существования "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала".В среду Драги выступит с информационном сообщением в парламенте. Одним из сценариев, как считают местные СМИ и аналитики, может стать его повторное заявление об отставке, что может привести стране к досрочным выборам осенью. Ситуация осложняется тем, что правящая коалиция теоретически продолжает обладать необходимой поддержкой в парламенте даже и без голосов "Движения", однако сам Драги ранее заявлял, что не готов возглавлять правительство, если в нем не будет представлено "Движение", как и не намерен формировать новый состав Совмин с учетом новой конфигурации большинства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220715/krizis-1802859362.html

https://ria.ru/20220716/dragi-1802961567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, марио драги, луиджи ди майо, джузеппе конте, россия, украина, италия, мид италии