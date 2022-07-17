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В итальянском "Движении 5 звезд" наметился раскол, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.07.2022
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В итальянском "Движении 5 звезд" наметился раскол, сообщили СМИ
В итальянском "Движении 5 звезд" наметился раскол, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.07.2022
В итальянском "Движении 5 звезд" наметился раскол, сообщили СМИ
Часть парламентариев от итальянского "Движения 5 звезд" готовы выступить в поддержку правительства Марио Драги в противовес позиции своего руководства, пишет в... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:23
2022-07-17T15:23
в мире
марио драги
луиджи ди майо
джузеппе конте
россия
украина
италия
мид италии
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РИМ, 17 июл – РИА Новости. Часть парламентариев от итальянского "Движения 5 звезд" готовы выступить в поддержку правительства Марио Драги в противовес позиции своего руководства, пишет в воскресенье авторитетная газета la Repubblica.Издание оценивает их число максимум в 30 человек из общего представительства в 165 парламентариев в обеих палатах законодательного органа. Как отмечается, в среду они будут готовы проголосовать за доверие Совмину, если подобный вопрос будет поставлен, или выразить ему поддержку другим образом. Как передает информагентство Adnkronos, различия во мнениях с выступающими за выход из правящей коалиции наметились в ходе ассамблеи парламентариев "Движения" (Д5З), которая возобновилась в воскресенье после длительного заседания накануне.Газета il Messaggero, говоря о разногласиях среди "пятизвездочных", сообщает, что группа несогласных готова выйти из парламентской фракции "Движения", если в ходе нынешних заседаний доминирующим станет курс на отказ поддержки правительства и вывод своих министров. В таком случае они перейдут в смешанную парламентскую группу или присоединятся к новой фракции "Вместе за будущее", которую после раскола образовал бывший лидер "Движения", глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Тогда обвинил руководство политической силы в отступлении от принципов атлантической солидарности из-за разногласий по поставкам вооружений Украине. Вместе с ним Д5З покинули более 60 парламентариев.Лидер "Движения", бывший премьер Джузеппе Конте в субботу вечером подтвердил готовность продолжать поддержку правительства только в случае выполнения программы, которую он передал Драги неделей ранее. В местных СМИ заявления Конте расценили как готовность ко "внешней поддержке" правительства."Без четких ответов и без гарантий условий их соблюдения "Движение" не сможет разделить прямую ответственность правительства. Мы будем чувствовать себя свободными и даже более ответственными, чтобы время от времени голосовать за то, что нужно стране", - сказал Конте в ходе прямой трансляции в Facebook*.В четверг президент Италии Серджо Маттарелла не принял заявление премьера Марио Драги об отставке, после того как в Сенате итальянского парламента состоялось голосование о доверии правительству страны, которое оно поставило в связи с принятием декрета с мерами экономической поддержки. Несмотря на то, что Совмин получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители "Движения" После этого Драги заявил о прекращении существования "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала".В среду Драги выступит с информационном сообщением в парламенте. Одним из сценариев, как считают местные СМИ и аналитики, может стать его повторное заявление об отставке, что может привести стране к досрочным выборам осенью. Ситуация осложняется тем, что правящая коалиция теоретически продолжает обладать необходимой поддержкой в парламенте даже и без голосов "Движения", однако сам Драги ранее заявлял, что не готов возглавлять правительство, если в нем не будет представлено "Движение", как и не намерен формировать новый состав Совмин с учетом новой конфигурации большинства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220715/krizis-1802859362.html
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в мире, марио драги, луиджи ди майо, джузеппе конте, россия, украина, италия, мид италии
15:23 17.07.2022
 
В итальянском "Движении 5 звезд" наметился раскол, сообщили СМИ

La Repubblica: в "Движении 5 звезд" наметился раскол из-за политического кризиса

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГорода мира. Рим
Города мира. Рим - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РИМ, 17 июл – РИА Новости. Часть парламентариев от итальянского "Движения 5 звезд" готовы выступить в поддержку правительства Марио Драги в противовес позиции своего руководства, пишет в воскресенье авторитетная газета la Repubblica.
Издание оценивает их число максимум в 30 человек из общего представительства в 165 парламентариев в обеих палатах законодательного органа. Как отмечается, в среду они будут готовы проголосовать за доверие Совмину, если подобный вопрос будет поставлен, или выразить ему поддержку другим образом. Как передает информагентство Adnkronos, различия во мнениях с выступающими за выход из правящей коалиции наметились в ходе ассамблеи парламентариев "Движения" (Д5З), которая возобновилась в воскресенье после длительного заседания накануне.
Вид на Турин со смотровой площадки Monte Dei Cappuccini - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 20:21
Правоцентристские партии Италии обвинили "Движение пяти звезд" в кризисе
Газета il Messaggero, говоря о разногласиях среди "пятизвездочных", сообщает, что группа несогласных готова выйти из парламентской фракции "Движения", если в ходе нынешних заседаний доминирующим станет курс на отказ поддержки правительства и вывод своих министров. В таком случае они перейдут в смешанную парламентскую группу или присоединятся к новой фракции "Вместе за будущее", которую после раскола образовал бывший лидер "Движения", глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Тогда обвинил руководство политической силы в отступлении от принципов атлантической солидарности из-за разногласий по поставкам вооружений Украине. Вместе с ним Д5З покинули более 60 парламентариев.
Лидер "Движения", бывший премьер Джузеппе Конте в субботу вечером подтвердил готовность продолжать поддержку правительства только в случае выполнения программы, которую он передал Драги неделей ранее. В местных СМИ заявления Конте расценили как готовность ко "внешней поддержке" правительства.
"Без четких ответов и без гарантий условий их соблюдения "Движение" не сможет разделить прямую ответственность правительства. Мы будем чувствовать себя свободными и даже более ответственными, чтобы время от времени голосовать за то, что нужно стране", - сказал Конте в ходе прямой трансляции в Facebook*.
В четверг президент Италии Серджо Маттарелла не принял заявление премьера Марио Драги об отставке, после того как в Сенате итальянского парламента состоялось голосование о доверии правительству страны, которое оно поставило в связи с принятием декрета с мерами экономической поддержки. Несмотря на то, что Совмин получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители "Движения" После этого Драги заявил о прекращении существования "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала".
В среду Драги выступит с информационном сообщением в парламенте. Одним из сценариев, как считают местные СМИ и аналитики, может стать его повторное заявление об отставке, что может привести стране к досрочным выборам осенью. Ситуация осложняется тем, что правящая коалиция теоретически продолжает обладать необходимой поддержкой в парламенте даже и без голосов "Движения", однако сам Драги ранее заявлял, что не готов возглавлять правительство, если в нем не будет представлено "Движение", как и не намерен формировать новый состав Совмин с учетом новой конфигурации большинства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 17:24
Мэры 11 городов Италии попросили премьера Драги не уходить в отставку
 
В миреМарио ДрагиЛуиджи Ди МайоДжузеппе КонтеРоссияУкраинаИталияМИД Италии
 
 
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