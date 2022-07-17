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В Италии из-за забастовки авиаперсонала отменили около 400 рейсов - РИА Новости, 17.07.2022
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Туризм
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В Италии из-за забастовки авиаперсонала отменили около 400 рейсов
В Италии из-за забастовки авиаперсонала отменили около 400 рейсов - РИА Новости, 17.07.2022
В Италии из-за забастовки авиаперсонала отменили около 400 рейсов
Как минимум 400 национальных и международных рейсов отменены в Италии из-за забастовки авиаперсонала, бортпроводников и пилотов бюджетных авиакомпаний, сообщает РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T11:17
2022-07-17T11:28
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новости - туризм
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РИМ, 17 июл – РИА Новости. Как минимум 400 национальных и международных рейсов отменены в Италии из-за забастовки авиаперсонала, бортпроводников и пилотов бюджетных авиакомпаний, сообщает газета Corriere della Sera.К четырехчасовой забастовке, которая пройдет с 14 до 18 часов, присоединились сотрудники Ryanair, Volotea, easyJet и Malta Air. Итальянская авиакомпания Ita Airways сообщила об отмене 122 рейсов, что составляет 40% от их общего числа в воскресенье . Также, согласно заявлению профсоюзов, работу прекратят авиадиспетчеры Национальной службы обеспечения полетов гражданской авиации Италии (ENAV).В общей сложности протесты сотрудников авиаотрасли приведут к затруднениям для 68 тысяч пассажиров. Они могли оказаться крупнее, если бы государственному ведомству, контролирующему право на забастовку, не удалось добиться ее сокращения с 24 до четырех часов, отмечает Corriere.Главные требования протестующих касаются увеличения заработной платы и изменения условий труда. Нынешняя забастовка стала очередной из целой серии акций: предыдущие проводились 8 и 25 июня.
https://ria.ru/20220714/zabastovka-1802390890.html
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в мире, ryanair, easyjet, италия, новости - туризм
11:17 17.07.2022 (обновлено: 11:28 17.07.2022)
 
В Италии из-за забастовки авиаперсонала отменили около 400 рейсов

Corriere della Sera: в Италии из-за забастовки авиаперсонала отменили около 400 рейсов

© Фото : Luigi ChiesaАэропорт Bergamo (Orio al Serio)
Аэропорт Bergamo (Orio al Serio) - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Фото : Luigi Chiesa
Аэропорт Bergamo (Orio al Serio). Архивное фото
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РИМ, 17 июл – РИА Новости. Как минимум 400 национальных и международных рейсов отменены в Италии из-за забастовки авиаперсонала, бортпроводников и пилотов бюджетных авиакомпаний, сообщает газета Corriere della Sera.
К четырехчасовой забастовке, которая пройдет с 14 до 18 часов, присоединились сотрудники Ryanair, Volotea, easyJet и Malta Air. Итальянская авиакомпания Ita Airways сообщила об отмене 122 рейсов, что составляет 40% от их общего числа в воскресенье . Также, согласно заявлению профсоюзов, работу прекратят авиадиспетчеры Национальной службы обеспечения полетов гражданской авиации Италии (ENAV).
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В общей сложности протесты сотрудников авиаотрасли приведут к затруднениям для 68 тысяч пассажиров. Они могли оказаться крупнее, если бы государственному ведомству, контролирующему право на забастовку, не удалось добиться ее сокращения с 24 до четырех часов, отмечает Corriere.
Главные требования протестующих касаются увеличения заработной платы и изменения условий труда. Нынешняя забастовка стала очередной из целой серии акций: предыдущие проводились 8 и 25 июня.
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