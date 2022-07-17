https://ria.ru/20220717/italiya-1803020890.html

В Италии из-за забастовки авиаперсонала отменили около 400 рейсов

В Италии из-за забастовки авиаперсонала отменили около 400 рейсов - РИА Новости, 17.07.2022

В Италии из-за забастовки авиаперсонала отменили около 400 рейсов

Как минимум 400 национальных и международных рейсов отменены в Италии из-за забастовки авиаперсонала, бортпроводников и пилотов бюджетных авиакомпаний, сообщает РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T11:17

2022-07-17T11:17

2022-07-17T11:28

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РИМ, 17 июл – РИА Новости. Как минимум 400 национальных и международных рейсов отменены в Италии из-за забастовки авиаперсонала, бортпроводников и пилотов бюджетных авиакомпаний, сообщает газета Corriere della Sera.К четырехчасовой забастовке, которая пройдет с 14 до 18 часов, присоединились сотрудники Ryanair, Volotea, easyJet и Malta Air. Итальянская авиакомпания Ita Airways сообщила об отмене 122 рейсов, что составляет 40% от их общего числа в воскресенье . Также, согласно заявлению профсоюзов, работу прекратят авиадиспетчеры Национальной службы обеспечения полетов гражданской авиации Италии (ENAV).В общей сложности протесты сотрудников авиаотрасли приведут к затруднениям для 68 тысяч пассажиров. Они могли оказаться крупнее, если бы государственному ведомству, контролирующему право на забастовку, не удалось добиться ее сокращения с 24 до четырех часов, отмечает Corriere.Главные требования протестующих касаются увеличения заработной платы и изменения условий труда. Нынешняя забастовка стала очередной из целой серии акций: предыдущие проводились 8 и 25 июня.

https://ria.ru/20220714/zabastovka-1802390890.html

https://ria.ru/20220713/zabastovka-1802261511.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ryanair, easyjet, италия, новости - туризм