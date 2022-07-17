https://ria.ru/20220717/iran-1803032283.html

СМИ: МИД Ирана жестко ответил на обвинения Байдена

СМИ: МИД Ирана жестко ответил на обвинения Байдена - РИА Новости, 17.07.2022

СМИ: МИД Ирана жестко ответил на обвинения Байдена

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани обвинил США в провоцировании напряженности на Ближнем Востоке, пишет агентство Fars. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T13:04

2022-07-17T13:04

2022-07-17T13:30

в мире

джо байден

иран

ближний восток

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани обвинил США в провоцировании напряженности на Ближнем Востоке, пишет агентство Fars.Комментарий дипломата прозвучал после того, как американский лидер Джо Байден пообещал, что Вашингтон не будет терпеть попытки какой-либо страны доминировать над другой в регионе, явно ссылаясь на Иран.Представитель иранского внешнеполитического ведомства также отверг обвинения Белого дома в разработке ядерного оружия. "Эти ложные утверждения соответствуют подстрекательской политике Вашингтона…" — возмутился Канани.Накануне Байден заявил, что его страна намерена сохранять активность на Ближнем Востоке и не собирается "уходить", оставляя "вакуум", который заполнили бы такие страны, как Россия, Китай или Иран. По его словам, ослабление американского влияния на Ближнем Востоке было ошибкой.

https://ria.ru/20220716/ssha-1802829045.html

https://ria.ru/20220716/bayden-1802950843.html

иран

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, иран, ближний восток