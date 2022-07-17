13:04 17.07.2022 (обновлено: 13:30 17.07.2022)
СМИ: МИД Ирана жестко ответил на обвинения Байдена
Fars: МИД Ирана указал Байдену на провальную политику США на Ближнем Востоке
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани обвинил США в провоцировании напряженности на Ближнем Востоке, пишет агентство Fars.
"Вашингтон в очередной раз прибегнул к провальной политике иранофобии, пытаясь спровоцировать напряженность и кризис в регионе", — заявил он.
Комментарий дипломата прозвучал после того, как американский лидер Джо Байден пообещал, что Вашингтон не будет терпеть попытки какой-либо страны доминировать над другой в регионе, явно ссылаясь на Иран.
Представитель иранского внешнеполитического ведомства также отверг обвинения Белого дома в разработке ядерного оружия.
"Эти ложные утверждения соответствуют подстрекательской политике Вашингтона…" — возмутился Канани.
Вчера, 08:00США пытаются вернуться на Ближний Восток
Накануне Байден заявил, что его страна намерена сохранять активность на Ближнем Востоке и не собирается "уходить", оставляя "вакуум", который заполнили бы такие страны, как Россия, Китай или Иран.
По его словам, ослабление американского влияния на Ближнем Востоке было ошибкой.