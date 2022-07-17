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СМИ: МИД Ирана жестко ответил на обвинения Байдена - РИА Новости, 17.07.2022
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СМИ: МИД Ирана жестко ответил на обвинения Байдена
СМИ: МИД Ирана жестко ответил на обвинения Байдена - РИА Новости, 17.07.2022
СМИ: МИД Ирана жестко ответил на обвинения Байдена
Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани обвинил США в провоцировании напряженности на Ближнем Востоке, пишет агентство Fars. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:04
2022-07-17T13:30
в мире
джо байден
иран
ближний восток
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани обвинил США в провоцировании напряженности на Ближнем Востоке, пишет агентство Fars.Комментарий дипломата прозвучал после того, как американский лидер Джо Байден пообещал, что Вашингтон не будет терпеть попытки какой-либо страны доминировать над другой в регионе, явно ссылаясь на Иран.Представитель иранского внешнеполитического ведомства также отверг обвинения Белого дома в разработке ядерного оружия. "Эти ложные утверждения соответствуют подстрекательской политике Вашингтона…" — возмутился Канани.Накануне Байден заявил, что его страна намерена сохранять активность на Ближнем Востоке и не собирается "уходить", оставляя "вакуум", который заполнили бы такие страны, как Россия, Китай или Иран. По его словам, ослабление американского влияния на Ближнем Востоке было ошибкой.
https://ria.ru/20220716/ssha-1802829045.html
https://ria.ru/20220716/bayden-1802950843.html
иран
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в мире, джо байден, иран, ближний восток
13:04 17.07.2022 (обновлено: 13:30 17.07.2022)
 
СМИ: МИД Ирана жестко ответил на обвинения Байдена

Fars: МИД Ирана указал Байдену на провальную политику США на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани обвинил США в провоцировании напряженности на Ближнем Востоке, пишет агентство Fars.
"Вашингтон в очередной раз прибегнул к провальной политике иранофобии, пытаясь спровоцировать напряженность и кризис в регионе", — заявил он.
Комментарий дипломата прозвучал после того, как американский лидер Джо Байден пообещал, что Вашингтон не будет терпеть попытки какой-либо страны доминировать над другой в регионе, явно ссылаясь на Иран.
Представитель иранского внешнеполитического ведомства также отверг обвинения Белого дома в разработке ядерного оружия.
"Эти ложные утверждения соответствуют подстрекательской политике Вашингтона…" — возмутился Канани.
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
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США пытаются вернуться на Ближний Восток
Накануне Байден заявил, что его страна намерена сохранять активность на Ближнем Востоке и не собирается "уходить", оставляя "вакуум", который заполнили бы такие страны, как Россия, Китай или Иран.
По его словам, ослабление американского влияния на Ближнем Востоке было ошибкой.
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В миреДжо БайденИранБлижний Восток
 
 
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