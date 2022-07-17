https://ria.ru/20220717/irak-1803021504.html

Турецкие спецслужбы ликвидировали на севере Ирака одного из главарей РПК

Турецкие спецслужбы ликвидировали на севере Ирака одного из главарей РПК - РИА Новости, 17.07.2022

Турецкие спецслужбы ликвидировали на севере Ирака одного из главарей РПК

Турецкие спецслужбы ликвидировали в ходе операции на севере Ирака одного из главарей запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило в... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T11:22

2022-07-17T11:22

2022-07-17T11:22

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АНКАРА, 17 июл - РИА Новости. Турецкие спецслужбы ликвидировали в ходе операции на севере Ирака одного из главарей запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило в воскресенье агентство Anadolu."Турецкие спецслужбы ликвидировали на севере Ирака одного из главарей террористической организации РПК Иззеттина Инана, под кодовым именем "Дерсим Малатья". Как сообщили источники в силах безопасности, террорист был ликвидирован в результате операции, проведенной Национальной разведывательной службой (MIT) Турции в районах Духок и Гара на севере Ирака", - сообщает агентство.Уточняется, Инан был нейтрализован в ходе совещания с другими членами террористической организации."Иззеттин Инан вступил в ряды террористической организации РПК в 1992 году. Принимал участие в террористической деятельности в Сирии и Ираке. На севере Ирака он отвечал за идеологическую и военную подготовку боевиков РПК. В прошлом году Инан был назначен на место главаря террористов Халефа Мухаммеда, ликвидированного в ходе совместной операции MIT и ВС Турции. Мухаммед под кодовым именем "Софи Нуреддин" числился в "красном списке" особо разыскиваемых террористов МВД Турции", - уточнило агентство.

https://ria.ru/20220701/ekstraditsiya-1799509233.html

https://ria.ru/20220716/turtsiya-1802969388.html

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в мире, справки, ирак, турция, сирия, массачусетский технологический институт