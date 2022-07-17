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На границе с Латвией застряли более тысячи российских грузовиков - РИА Новости, 17.07.2022
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На границе с Латвией застряли более тысячи российских грузовиков
На границе с Латвией застряли более тысячи российских грузовиков - РИА Новости, 17.07.2022
На границе с Латвией застряли более тысячи российских грузовиков
На латвийско-российской границе скопились гигантские очереди из грузовых автомобилей, заявила служба государственных доходов Латвии, предоставив подсчеты... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:59
2022-07-17T15:59
мария захарова
вильнюс
калининградская область
россия
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На латвийско-российской границе скопились гигантские очереди из грузовых автомобилей, заявила служба государственных доходов Латвии, предоставив подсчеты пропускных пунктов за последние месяцы.Как отмечает республиканское ведомство, только на двух таможенных пунктах в воскресенье в очереди на проезд оказались более 1200 автомобилей: 850 из них — в Терехово, 400 — в Гребнево, еще 300 грузовиков оказались в Силене, 150 — в пункте в Патерниеки. Примерное время ожидания в очереди может составлять от 32 до 153 часов.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, удобрений, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняют санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Еврокомиссия опубликовала в среду разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешен при должном контроле.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.
https://ria.ru/20220714/kaliningrad-1802444837.html
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калининградская область
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мария захарова, вильнюс, калининградская область, россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
15:59 17.07.2022
 
На границе с Латвией застряли более тысячи российских грузовиков

На границе России и Латвии в очередях скопились более 1200 российских грузовиков

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль в Калининградской области на границе с Литвой
Грузовой автомобиль в Калининградской области на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Грузовой автомобиль в Калининградской области на границе с Литвой
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На латвийско-российской границе скопились гигантские очереди из грузовых автомобилей, заявила служба государственных доходов Латвии, предоставив подсчеты пропускных пунктов за последние месяцы.
Как отмечает республиканское ведомство, только на двух таможенных пунктах в воскресенье в очереди на проезд оказались более 1200 автомобилей: 850 из них — в Терехово, 400 — в Гребнево, еще 300 грузовиков оказались в Силене, 150 — в пункте в Патерниеки. Примерное время ожидания в очереди может составлять от 32 до 153 часов.
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Еврокомиссия опубликовала в среду разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешен при должном контроле.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.
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Мария ЗахароваВильнюсКалининградская областьРоссияЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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