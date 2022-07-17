https://ria.ru/20220717/gruzovik-1803050911.html

На границе с Латвией застряли более тысячи российских грузовиков

На границе с Латвией застряли более тысячи российских грузовиков - РИА Новости, 17.07.2022

На границе с Латвией застряли более тысячи российских грузовиков

На латвийско-российской границе скопились гигантские очереди из грузовых автомобилей, заявила служба государственных доходов Латвии, предоставив подсчеты... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T15:59

2022-07-17T15:59

2022-07-17T15:59

мария захарова

вильнюс

калининградская область

россия

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На латвийско-российской границе скопились гигантские очереди из грузовых автомобилей, заявила служба государственных доходов Латвии, предоставив подсчеты пропускных пунктов за последние месяцы.Как отмечает республиканское ведомство, только на двух таможенных пунктах в воскресенье в очереди на проезд оказались более 1200 автомобилей: 850 из них — в Терехово, 400 — в Гребнево, еще 300 грузовиков оказались в Силене, 150 — в пункте в Патерниеки. Примерное время ожидания в очереди может составлять от 32 до 153 часов.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, удобрений, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняют санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Еврокомиссия опубликовала в среду разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешен при должном контроле.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.

https://ria.ru/20220714/kaliningrad-1802444837.html

https://ria.ru/20220714/kaliningrad-1802388540.html

вильнюс

калининградская область

россия

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Ольга Матыс

мария захарова, вильнюс, калининградская область, россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии