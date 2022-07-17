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Экс-премьер Британии заявил о закате эпохи господства Запада - РИА Новости, 17.07.2022
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Экс-премьер Британии заявил о закате эпохи господства Запада
Экс-премьер Британии заявил о закате эпохи господства Запада - РИА Новости, 17.07.2022
Экс-премьер Британии заявил о закате эпохи господства Запада
Текст речи политика опубликован на сайте Института глобальных изменений имени Тони Блэра. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T01:58
2022-07-17T02:02
в мире
си цзиньпин
владимир путин
китай
россия
тайвань
тони блэр
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу, а мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности, заявил экс-премьер Британии Тони Блэр в ежегодной речи на мероприятии фонда Дитчли. Текст речи политика опубликован на сайте Института глобальных изменений имени Тони Блэра.Политик назвал Китай "второй в мире сверхдержавой". По его мнению, председатель КНР Си Цзиньпин не скрывает намерений вернуть Тайвань под контроль Пекина. Экс-премьер также заявил, что Китай под руководством Си борется за влияние и делает это "агрессивно". Блэр считает, что союзниками Пекина станут Россия и, возможно, Иран.Экс-премьер поддерживает политику в отношении Китая, которую называет "сила плюс вовлечение": необходимо быть "достаточно сильными", чтобы иметь дело с тем, что принесет будущее положение Китая, но не стремиться к полному "разъединению" или закрытию линий взаимодействия или сотрудничества.Блэр также выразил мнение, что Западу следует увеличить расходы на оборону и поддерживать военное превосходство. Кроме того, он подчеркнул важность "мягкой силы".Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html
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в мире, си цзиньпин, владимир путин, китай, россия, тайвань, тони блэр
01:58 17.07.2022 (обновлено: 02:02 17.07.2022)
 
Экс-премьер Британии заявил о закате эпохи господства Запада

Экс-премьер Великобритании Блэр: эпоха господства Запада подходит к концу

© AP Photo / Eraldo PeresБывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Eraldo Peres
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу, а мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности, заявил экс-премьер Британии Тони Блэр в ежегодной речи на мероприятии фонда Дитчли. Текст речи политика опубликован на сайте Института глобальных изменений имени Тони Блэра.

"Крупнейшее геополитическое изменение в этом веке придет из Китая, а не России. Мы подходим к концу политического и экономического господства Запада. Мир будет как минимум биполярным, а возможно, и многополярным", — предположил бывший премьер.

Политик назвал Китай "второй в мире сверхдержавой". По его мнению, председатель КНР Си Цзиньпин не скрывает намерений вернуть Тайвань под контроль Пекина. Экс-премьер также заявил, что Китай под руководством Си борется за влияние и делает это "агрессивно". Блэр считает, что союзниками Пекина станут Россия и, возможно, Иран.
Экс-премьер поддерживает политику в отношении Китая, которую называет "сила плюс вовлечение": необходимо быть "достаточно сильными", чтобы иметь дело с тем, что принесет будущее положение Китая, но не стремиться к полному "разъединению" или закрытию линий взаимодействия или сотрудничества.
Блэр также выразил мнение, что Западу следует увеличить расходы на оборону и поддерживать военное превосходство. Кроме того, он подчеркнул важность "мягкой силы".
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Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияТайваньТони Блэр
 
 
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