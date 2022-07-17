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Зеленский назвал причину отстранения от должностей генпрокурора и главы СБУ
Зеленский назвал причину отстранения от должностей генпрокурора и главы СБУ - РИА Новости, 18.07.2022
Зеленский назвал причину отстранения от должностей генпрокурора и главы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале заявил, что отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова из-за... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-17T23:02
2022-07-17T23:02
2022-07-18T00:24
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале заявил, что отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова из-за многочисленных фактов госизмены сотрудников их ведомств.Он сообщил о 651 уголовном производстве "по государственной измене и коллаборационистской деятельности" в отношении работников украинских правоохранительных органов. По его словам, в 198 уголовных производствах фигурантов поставили в известность о подозрении."В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства", — заявил Зеленский.Он подчеркнул, что такое количество преступлений против национальной безопасности, а также связи "между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России" позволяют поставить перед руководителями ведомств серьезные вопросы.Указы об отстранении Венедиктовой и Баканова опубликовали на сайте президента Украины в воскресенье вечером.
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в мире, украина, служба безопасности украины, россия, владимир зеленский, ирина венедиктова, иван баканов
23:02 17.07.2022 (обновлено: 00:24 18.07.2022)
Зеленский назвал причину отстранения от должностей генпрокурора и главы СБУ
Зеленский объяснил отставки генпрокурора и главы СБУ госизменой их подчиненных