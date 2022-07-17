Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал причину отстранения от должностей генпрокурора и главы СБУ - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220717/gosizmena-1803100164.html
Зеленский назвал причину отстранения от должностей генпрокурора и главы СБУ
Зеленский назвал причину отстранения от должностей генпрокурора и главы СБУ - РИА Новости, 18.07.2022
Зеленский назвал причину отстранения от должностей генпрокурора и главы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале заявил, что отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова из-за... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-17T23:02
2022-07-18T00:24
в мире
украина
служба безопасности украины
россия
владимир зеленский
ирина венедиктова
иван баканов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_da58940eafb4c01578b167ad8cf216c8.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале заявил, что отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова из-за многочисленных фактов госизмены сотрудников их ведомств.Он сообщил о 651 уголовном производстве "по государственной измене и коллаборационистской деятельности" в отношении работников украинских правоохранительных органов. По его словам, в 198 уголовных производствах фигурантов поставили в известность о подозрении."В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства", — заявил Зеленский.Он подчеркнул, что такое количество преступлений против национальной безопасности, а также связи "между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России" позволяют поставить перед руководителями ведомств серьезные вопросы.Указы об отстранении Венедиктовой и Баканова опубликовали на сайте президента Украины в воскресенье вечером.
https://ria.ru/20220709/uvolnenie-1801479350.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c9ec460e40230a524817a8e1dee3e575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, служба безопасности украины, россия, владимир зеленский, ирина венедиктова, иван баканов
23:02 17.07.2022 (обновлено: 00:24 18.07.2022)
 
Зеленский назвал причину отстранения от должностей генпрокурора и главы СБУ

Зеленский объяснил отставки генпрокурора и главы СБУ госизменой их подчиненных

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале заявил, что отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова из-за многочисленных фактов госизмены сотрудников их ведомств.
Он сообщил о 651 уголовном производстве "по государственной измене и коллаборационистской деятельности" в отношении работников украинских правоохранительных органов. По его словам, в 198 уголовных производствах фигурантов поставили в известность о подозрении.
"В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства", — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что такое количество преступлений против национальной безопасности, а также связи "между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России" позволяют поставить перед руководителями ведомств серьезные вопросы.
Указы об отстранении Венедиктовой и Баканова опубликовали на сайте президента Украины в воскресенье вечером.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 23:28
Зеленский объяснил увольнение нескольких послов Украины ротацией
 
В миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныРоссияВладимир ЗеленскийИрина ВенедиктоваИван Баканов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала