https://ria.ru/20220717/golmovskiy-1803066296.html

При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница

При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница - РИА Новости, 17.07.2022

При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T18:21

2022-07-17T18:21

2022-07-17T18:21

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донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли поселок Гольмовский, по улице Загородней ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в воскресенье выпустили по Гольмовскому 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град".

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/alchevsk-obstrel-1803021018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина