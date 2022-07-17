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При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница - РИА Новости, 17.07.2022
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При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница
При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница - РИА Новости, 17.07.2022
При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T18:21
2022-07-17T18:21
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли поселок Гольмовский, по улице Загородней ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в воскресенье выпустили по Гольмовскому 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град".
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/alchevsk-obstrel-1803021018.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
18:21 17.07.2022
 
При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница

При обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Скорой помощи в ДНР
Автомобиль Скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль Скорой помощи в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли поселок Гольмовский, по улице Загородней ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
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Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в воскресенье выпустили по Гольмовскому 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град".
 
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