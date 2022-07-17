https://ria.ru/20220717/golmovskiy-1803066296.html
При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница
При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница - РИА Новости, 17.07.2022
При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T18:21
2022-07-17T18:21
2022-07-17T18:21
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли поселок Гольмовский, по улице Загородней ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в воскресенье выпустили по Гольмовскому 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град".
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/alchevsk-obstrel-1803021018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница
При обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадала мирная жительница