https://ria.ru/20220717/finlyandiya-1803063705.html

Глава МИД Финляндии не наблюдает роста напряженности с Россией

Глава МИД Финляндии не наблюдает роста напряженности с Россией - РИА Новости, 17.07.2022

Глава МИД Финляндии не наблюдает роста напряженности с Россией

Финляндия не наблюдает роста напряженности в отношениях с Россией в связи со своей интеграцией в НАТО, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T17:53

2022-07-17T17:53

2022-07-17T18:10

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Финляндия не наблюдает роста напряженности в отношениях с Россией в связи со своей интеграцией в НАТО, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.По словам Хаависто, в Хельсинки полагают, что реакцию России может спровоцировать размещение в Финляндии новых вооружений или появление в оборонном планировании моментов, которые в Москве могут воспринять как угрозу."Наше понимание таково, что сейчас они очень сконцентрированы на Украине", - добавил он.

https://ria.ru/20220715/nato-1802856811.html

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в мире, финляндия, россия, пекка хаависто, нато