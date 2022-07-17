Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Финляндии не наблюдает роста напряженности с Россией - РИА Новости, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220717/finlyandiya-1803063705.html
Глава МИД Финляндии не наблюдает роста напряженности с Россией
Глава МИД Финляндии не наблюдает роста напряженности с Россией - РИА Новости, 17.07.2022
Глава МИД Финляндии не наблюдает роста напряженности с Россией
Финляндия не наблюдает роста напряженности в отношениях с Россией в связи со своей интеграцией в НАТО, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T17:53
2022-07-17T18:10
в мире
финляндия
россия
пекка хаависто
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_c5e1e84ebf2035824b4a438aa04fc420.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Финляндия не наблюдает роста напряженности в отношениях с Россией в связи со своей интеграцией в НАТО, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.По словам Хаависто, в Хельсинки полагают, что реакцию России может спровоцировать размещение в Финляндии новых вооружений или появление в оборонном планировании моментов, которые в Москве могут воспринять как угрозу."Наше понимание таково, что сейчас они очень сконцентрированы на Украине", - добавил он.
https://ria.ru/20220715/nato-1802856811.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_d9fb926aa5d35e8909e4ee0e1b6a84b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, пекка хаависто, нато
17:53 17.07.2022 (обновлено: 18:10 17.07.2022)
 
Глава МИД Финляндии не наблюдает роста напряженности с Россией

Хаависто не наблюдает роста напряженности с Россией из-за интеграции Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Финляндия не наблюдает роста напряженности в отношениях с Россией в связи со своей интеграцией в НАТО, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.
"Наша граница - 800 миль между Россией и Финляндией - функционирует нормально. Между Финляндией и Россией нет дополнительной напряженности", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
По словам Хаависто, в Хельсинки полагают, что реакцию России может спровоцировать размещение в Финляндии новых вооружений или появление в оборонном планировании моментов, которые в Москве могут воспринять как угрозу.
"Наше понимание таково, что сейчас они очень сконцентрированы на Украине", - добавил он.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 20:03
Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс
 
В миреФинляндияРоссияПекка ХаавистоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала