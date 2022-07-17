https://ria.ru/20220717/finlyandiya-1803046673.html
Финляндия может столкнуться с отключением электроэнергии, пишут СМИ
Финляндия может столкнуться с отключением электроэнергии, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2022
Финляндия может столкнуться с отключением электроэнергии, пишут СМИ
Финляндия может столкнуться уже этой зимой с отключением бытовых потребителей от электроснабжения до двух часов в сутки, сообщает в воскресенье общественная... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:26
2022-07-17T15:26
2022-07-17T15:26
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 июл — РИА Новости. Финляндия может столкнуться уже этой зимой с отключением бытовых потребителей от электроснабжения до двух часов в сутки, сообщает в воскресенье общественная телерадиовещательная корпорация YLE.Уточняется, что возможный дефицит связан с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа, заместить которые крайне трудно."При нехватке электроэнергии потребление может быть снижено максимум на два часа. Отключения, запланированные заранее, будут чередоваться", - говорится в сообщении со ссылкой на прогноз электросетевого оператора страны Fingrid.Отключение электроэнергии — это крайняя мера, которую предполагается использовать только в чрезвычайных ситуациях, говорится в заметке. Ситуация зимой в энергетике Финляндии во многом зависит от запуска нового, третьего энергоблока АЭС "Олкилуото", который регулярно переносится и сейчас ожидается в декабре. Однако министр экономики Финляндии Мика Линтиля, посетивший АЭС на этой неделе, уверен в позитивном варианте."Обнадеживающая информация об "Олкилуото". "Олкилуото-3" заработает на полную мощность 1600 МВт в сентябре, а в этом месяце уже 60% от максимума. Важное производство как с точки зрения цены на электроэнергию, так и с точки зрения предсказуемости ситуации", - написал Линтиля в социальных сетях после посещения АЭС.Рынок Финляндии энергодефицитен примерно на 15-20%, дефицит покрывается в настоящее время из Швеции. Ожидается, что с выводом на полную мощность третьего блока АЭС "Олкилуото" страна станет энергетически независимой.АЭС "Олкилуото" — атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии. В 2002 году было решено возводить третий энергоблок на данной АЭС. В 2003 году подрядчиком строительства стала французская группа Areva. Окончательное разрешение на строительство было получено в 2005 году. Стоимость строительства оценивалась в 3 миллиарда евро, однако впоследствии она выросла в три раза - до 9 миллиардов евро.В Финляндии еще работает АЭС "Ловииса" с советскими реакторами ВВЭР-440/213. В 2020 году АЭС Ловииса произвела 7,8 тераватт-часов электроэнергии, что составляет более 10% всей электроэнергии, произведенной в Финляндии.
https://ria.ru/20220716/granitsa-1802884822.html
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в мире, финляндия, швеция, балтийское море, areva
Финляндия может столкнуться с отключением электроэнергии, пишут СМИ
YLE: Финляндия может столкнуться с отключением электроэнергии уже зимой
ХЕЛЬСИНКИ, 17 июл — РИА Новости. Финляндия может столкнуться уже этой зимой с отключением бытовых потребителей от электроснабжения до двух часов в сутки, сообщает в воскресенье общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Уточняется, что возможный дефицит связан с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа, заместить которые крайне трудно.
"При нехватке электроэнергии потребление может быть снижено максимум на два часа. Отключения, запланированные заранее, будут чередоваться", - говорится в сообщении со ссылкой на прогноз электросетевого оператора страны Fingrid.
Отключение электроэнергии — это крайняя мера, которую предполагается использовать только в чрезвычайных ситуациях, говорится в заметке. Ситуация зимой в энергетике Финляндии
во многом зависит от запуска нового, третьего энергоблока АЭС "Олкилуото", который регулярно переносится и сейчас ожидается в декабре. Однако министр экономики Финляндии Мика Линтиля, посетивший АЭС на этой неделе, уверен в позитивном варианте.
"Обнадеживающая информация об "Олкилуото". "Олкилуото-3" заработает на полную мощность 1600 МВт в сентябре, а в этом месяце уже 60% от максимума. Важное производство как с точки зрения цены на электроэнергию, так и с точки зрения предсказуемости ситуации", - написал Линтиля в социальных сетях после посещения АЭС.
Рынок Финляндии энергодефицитен примерно на 15-20%, дефицит покрывается в настоящее время из Швеции
. Ожидается, что с выводом на полную мощность третьего блока АЭС "Олкилуото" страна станет энергетически независимой.
АЭС "Олкилуото" — атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря
, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии. В 2002 году было решено возводить третий энергоблок на данной АЭС. В 2003 году подрядчиком строительства стала французская группа Areva
. Окончательное разрешение на строительство было получено в 2005 году. Стоимость строительства оценивалась в 3 миллиарда евро, однако впоследствии она выросла в три раза - до 9 миллиардов евро.
В Финляндии еще работает АЭС "Ловииса" с советскими реакторами ВВЭР-440/213. В 2020 году АЭС Ловииса произвела 7,8 тераватт-часов электроэнергии, что составляет более 10% всей электроэнергии, произведенной в Финляндии.