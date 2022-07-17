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В Донецке восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 17.07.2022
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В Донецке восстановили энергоснабжение
В Донецке восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 17.07.2022
В Донецке восстановили энергоснабжение
Энергоснабжение города Донецка, пострадавшего при обстрелах со стороны украинских войск, восстановлено, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T19:11
2022-07-17T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Энергоснабжение города Донецка, пострадавшего при обстрелах со стороны украинских войск, восстановлено, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов обесточены три питающие подстанции в Петровском районе города, без электроэнергии оставались 42 тысячи абонентов."В 18.10 энергетики Кировских электрических сетей после ремонта (в результате боевых действий был перебит провод) включили в работу ВЛ-35 кВ, восстановив энергоснабжение всех потребителей, обесточенных около 3 часов назад", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), петровский район
19:11 17.07.2022
 
В Донецке восстановили энергоснабжение

Министерство угля Донецка сообщило о восстановлении энергоснабжения города

© Фото : СЦКК ДНРДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Фото : СЦКК ДНР
Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Энергоснабжение города Донецка, пострадавшего при обстрелах со стороны украинских войск, восстановлено, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов обесточены три питающие подстанции в Петровском районе города, без электроэнергии оставались 42 тысячи абонентов.
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"В 18.10 энергетики Кировских электрических сетей после ремонта (в результате боевых действий был перебит провод) включили в работу ВЛ-35 кВ, восстановив энергоснабжение всех потребителей, обесточенных около 3 часов назад", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский район
 
 
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