https://ria.ru/20220717/donetsk-1803073481.html
В Донецке восстановили энергоснабжение
В Донецке восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 17.07.2022
В Донецке восстановили энергоснабжение
Энергоснабжение города Донецка, пострадавшего при обстрелах со стороны украинских войск, восстановлено, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T19:11
2022-07-17T19:11
2022-07-17T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Энергоснабжение города Донецка, пострадавшего при обстрелах со стороны украинских войск, восстановлено, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов обесточены три питающие подстанции в Петровском районе города, без электроэнергии оставались 42 тысячи абонентов."В 18.10 энергетики Кировских электрических сетей после ремонта (в результате боевых действий был перебит провод) включили в работу ВЛ-35 кВ, восстановив энергоснабжение всех потребителей, обесточенных около 3 часов назад", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/obstrel-grady-1803034194.html
донецк (днр)
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), петровский район
В Донецке восстановили энергоснабжение
Министерство угля Донецка сообщило о восстановлении энергоснабжения города