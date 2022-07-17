https://ria.ru/20220717/donetsk-1803073481.html

В Донецке восстановили энергоснабжение

В Донецке восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 17.07.2022

В Донецке восстановили энергоснабжение

Энергоснабжение города Донецка, пострадавшего при обстрелах со стороны украинских войск, восстановлено, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T19:11

2022-07-17T19:11

2022-07-17T19:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Энергоснабжение города Донецка, пострадавшего при обстрелах со стороны украинских войск, восстановлено, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов обесточены три питающие подстанции в Петровском районе города, без электроэнергии оставались 42 тысячи абонентов."В 18.10 энергетики Кировских электрических сетей после ремонта (в результате боевых действий был перебит провод) включили в работу ВЛ-35 кВ, восстановив энергоснабжение всех потребителей, обесточенных около 3 часов назад", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/obstrel-grady-1803034194.html

донецк (днр)

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), петровский район