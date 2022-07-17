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При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.07.2022
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Кировского района города Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:59
2022-07-17T15:59
2022-07-17T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
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донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Кировского района города Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица – мужчины 1985 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Кировского района города Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска три раза обстреливали Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 25 ракет из БМ-21 "Град".
https://ria.ru/20220717/donetsk-1803037012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
В ДНР заявили, что при обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель