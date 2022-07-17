https://ria.ru/20220717/donetsk-1803040067.html
Из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ без света остались тысячи абонентов
Из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ без света остались тысячи абонентов - РИА Новости, 17.07.2022
Из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ без света остались тысячи абонентов
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов обесточены три питающие подстанции в Петровском районе города, без электроэнергии остались 42... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T14:18
2022-07-17T14:18
2022-07-17T14:27
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов обесточены три питающие подстанции в Петровском районе города, без электроэнергии остались 42 тысячи абонентов." В результате боевых действий обесточены три питающие подстанции в Петровском районе: "Трудовская", "Вознесенка", "Шахта 29". Без электроэнергии остаются 155 ТП Петровского западного и Петровского восточного РЭС, 42 000 бытовых абонентов", - сообщил Кулемзин в Telegram-канале.Также мэр добавил, что обесточен Петровский водопроводный узел.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в воскресенье три раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 152 миллиметра и десять ракет из БМ-21 "Град".
https://ria.ru/20220717/donetsk-1803037012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
14:18 17.07.2022 (обновлено: 14:27 17.07.2022)
Из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ без света остались тысячи абонентов
Мэр Донецка Кулемзин: из-за обстрелов со стороны ВСУ без света остались 42 тысячи человек