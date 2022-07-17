13:42 17.07.2022 (обновлено: 13:55 17.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Доломитному и Донецку 16 снарядов
© РИА НовостиВоронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
© РИА Новости
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы города Донецка и поселок Доломитное, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град" и шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град"; 13.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.