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Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное - РИА Новости, 17.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/donetsk-1803037012.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное
Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное - РИА Новости, 17.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное
Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы города Донецка и поселок Доломитное, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град" и шесть снарядов калибром... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:42
2022-07-17T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы города Донецка и поселок Доломитное, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град" и шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град"; 13.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в воскресенье обстреливали два раза Петровский район Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 152 миллиметра, и четыре раза Доломитное, выпустив 36 снарядов калибром 155 миллиметровПетровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220717/mikhaylovka-1803037154.html
https://ria.ru/20220717/vsu-1803034490.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
13:42 17.07.2022 (обновлено: 13:55 17.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Доломитному и Донецку 16 снарядов

© РИА НовостиВоронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
© РИА Новости
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы города Донецка и поселок Доломитное, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град" и шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град"; 13.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
13:44Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Михайловку снарядами натовского калибра
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в воскресенье обстреливали два раза Петровский район Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 152 миллиметра, и четыре раза Доломитное, выпустив 36 снарядов калибром 155 миллиметров
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
13:21
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка 15 ракетами из "Градов"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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