https://ria.ru/20220717/donetsk-1803037012.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное

Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное

Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы города Донецка и поселок Доломитное, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град" и шесть снарядов калибром... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T13:42

2022-07-17T13:42

2022-07-17T13:55

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы города Донецка и поселок Доломитное, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град" и шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град"; 13.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в воскресенье обстреливали два раза Петровский район Донецка, выпустив 15 снарядов калибром 152 миллиметра, и четыре раза Доломитное, выпустив 36 снарядов калибром 155 миллиметровПетровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220717/mikhaylovka-1803037154.html

https://ria.ru/20220717/vsu-1803034490.html

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, нато