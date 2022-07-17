https://ria.ru/20220717/donetsk-1803030785.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T12:47

2022-07-17T12:47

2022-07-17T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в воскресенье один раз обстреливали Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220717/donbass-1803016689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина