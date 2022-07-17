https://ria.ru/20220717/donbass-1803043299.html

Украинские войска снова обстреляли Михайловку

Украинские войска снова обстреляли Михайловку - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Михайловку

Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Михайловка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T14:50

2022-07-17T14:50

2022-07-17T15:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

горловка

нато

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Михайловка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.30 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что войска Украины обстреляли еще два населенных пункта в ДНР, выпустив в 13.50 15 выстрелов из танка по поселку шахты имени Гагарина в Горловке, а в 14.00 четыре мины калибром 120 миллиметров по Доломитному.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220717/donbass-1803040829.html

https://ria.ru/20220717/donetsk-1803040067.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, нато