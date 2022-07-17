https://ria.ru/20220717/donbass-1803043299.html
Украинские войска снова обстреляли Михайловку
Украинские войска снова обстреляли Михайловку - РИА Новости, 17.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Михайловку
Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Михайловка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T14:50
2022-07-17T14:50
2022-07-17T15:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
нато
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Михайловка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.30 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что войска Украины обстреляли еще два населенных пункта в ДНР, выпустив в 13.50 15 выстрелов из танка по поселку шахты имени Гагарина в Горловке, а в 14.00 четыре мины калибром 120 миллиметров по Доломитному.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220717/donbass-1803040829.html
https://ria.ru/20220717/donetsk-1803040067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, нато
14:50 17.07.2022 (обновлено: 15:11 17.07.2022)
Украинские войска снова обстреляли Михайловку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Михайловке десять снарядов