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Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 17.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/donbass-1803040829.html
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 17.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T14:25
2022-07-17T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о пяти обстрелах Пантелеймоновки, украинские войска выпустили 20 снарядов калибром 155 миллиметров и 40 ракет из БМ-21 "Град".
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
14:25 17.07.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку

В ДНР заявили. что ВСУ выпустили по Пантелеймоновке еще пять снарядов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о пяти обстрелах Пантелеймоновки, украинские войска выпустили 20 снарядов калибром 155 миллиметров и 40 ракет из БМ-21 "Град".
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Украинские войска обстреляли Донецк и Доломитное
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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