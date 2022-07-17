https://ria.ru/20220717/donbass-1803040829.html
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 17.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T14:25
2022-07-17T14:25
2022-07-17T14:25
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о пяти обстрелах Пантелеймоновки, украинские войска выпустили 20 снарядов калибром 155 миллиметров и 40 ракет из БМ-21 "Град".
https://ria.ru/20220717/donetsk-1803037012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку
В ДНР заявили. что ВСУ выпустили по Пантелеймоновке еще пять снарядов