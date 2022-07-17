https://ria.ru/20220717/donbass-1803040829.html

Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T14:25

2022-07-17T14:25

2022-07-17T14:25

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о пяти обстрелах Пантелеймоновки, украинские войска выпустили 20 снарядов калибром 155 миллиметров и 40 ракет из БМ-21 "Град".

https://ria.ru/20220717/donetsk-1803037012.html

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украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк