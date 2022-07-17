https://ria.ru/20220717/donbass-1803030887.html

Украинские войска обстреляли Михайловку

Украинские войска обстреляли Михайловку - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска обстреляли Михайловку

Украинские войска обстреляли населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T12:48

2022-07-17T12:48

2022-07-17T12:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сша

донецк (днр)

нато

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220717/donetsk-1803030785.html

донецкая народная республика

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, сша, донецк (днр), нато