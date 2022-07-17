https://ria.ru/20220717/donbass-1803027640.html

Глава ЛНР поздравил металлургов с профессиональным праздником

Глава ЛНР поздравил металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости, 17.07.2022

Глава ЛНР поздравил металлургов с профессиональным праздником

Благодаря российскому инвестированию налаживается стабильная работа металлургического комплекса Луганской Народной Республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T12:24

2022-07-17T12:24

2022-07-17T12:24

в мире

луганская народная республика

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Благодаря российскому инвестированию налаживается стабильная работа металлургического комплекса Луганской Народной Республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Промышленность региона пережила украинские блокады и многочисленные попытки уничтожения металлургии. Сейчас благодаря российскому инвестированию налаживается ритмичная стабильная работа металлургического комплекса, обеспечивающего высокие социальные гарантии для сотрудников", - говорится в поздравлении Пасечника с Днем металлурга, опубликованном в его Telegram-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/metallurgi-1798738468.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, леонид пасечник