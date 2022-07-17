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Украинские войска еще раз обстреляли Доломитное - РИА Новости, 17.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/donbass-1803023045.html
Украинские войска еще раз обстреляли Доломитное
Украинские войска еще раз обстреляли Доломитное - РИА Новости, 17.07.2022
Украинские войска еще раз обстреляли Доломитное
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Доломитное в Донецкой Народной Республике, заявило представительство... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T11:38
2022-07-17T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сша
нато
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Доломитное в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."10.50 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Николаевка-2 – населенный пункт Доломитное: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что войска Украины обстреляли еще два населенных пункта в ДНР, выпустив в 9.45 15 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров по Новобахмутовке, а в 10.50 восемь мин калибром 120 миллиметров по Александровке.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220717/donbass-1803015260.html
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, сша, нато
11:38 17.07.2022
 
Украинские войска еще раз обстреляли Доломитное

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Доломитному восемь снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПовреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Доломитное в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"10.50 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Николаевка-2 – населенный пункт Доломитное: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
10:39Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое и Пантелеймоновку из "Града"
Кроме того, ведомство сообщило, что войска Украины обстреляли еще два населенных пункта в ДНР, выпустив в 9.45 15 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров по Новобахмутовке, а в 10.50 восемь мин калибром 120 миллиметров по Александровке.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
08:48Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСШАНАТО
 
 
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