https://ria.ru/20220717/donbass-1803023045.html

Украинские войска еще раз обстреляли Доломитное

Украинские войска еще раз обстреляли Доломитное - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска еще раз обстреляли Доломитное

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Доломитное в Донецкой Народной Республике, заявило представительство... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T11:38

2022-07-17T11:38

2022-07-17T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сша

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Доломитное в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."10.50 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Николаевка-2 – населенный пункт Доломитное: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что войска Украины обстреляли еще два населенных пункта в ДНР, выпустив в 9.45 15 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров по Новобахмутовке, а в 10.50 восемь мин калибром 120 миллиметров по Александровке.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220717/donbass-1803015260.html

https://ria.ru/20220717/yasinovataya-1803003696.html

донецкая народная республика

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, сша, нато