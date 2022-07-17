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В ЛНР за пять месяцев зафиксировали 1033 обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/donbass-1803018719.html
В ЛНР за пять месяцев зафиксировали 1033 обстрела со стороны ВСУ
В ЛНР за пять месяцев зафиксировали 1033 обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.07.2022
В ЛНР за пять месяцев зафиксировали 1033 обстрела со стороны ВСУ
В ЛНР за 5 месяцев зафиксировали 1033 обстрела с применением 10 398 боеприпасов со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:55
2022-07-17T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. В ЛНР за 5 месяцев зафиксировали 1033 обстрела с применением 10 398 боеприпасов со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 5 месяцев (с 17.02.2022 по 17.07.2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано &lt;...&gt; 1033 обстрела территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что было применено 10 398 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (33 ракеты) и американской РСЗО M142 HIMARS (30 ракет), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") - 2153 снаряда."Жертвами агрессии &lt;...&gt; за вышеуказанный период стали 295 мирных жителей, из которых 74 человека погибли и 221 получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибли и девятнадцать детей получили ранения", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20220717/dnr-1803015793.html
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в мире, луганская народная республика, украина, сцкк
10:55 17.07.2022 (обновлено: 11:09 17.07.2022)
 
В ЛНР за пять месяцев зафиксировали 1033 обстрела со стороны ВСУ

В ЛНР заявили. что за пять месяцев зафиксировали 1033 обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. В ЛНР за 5 месяцев зафиксировали 1033 обстрела с применением 10 398 боеприпасов со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 5 месяцев (с 17.02.2022 по 17.07.2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано <...> 1033 обстрела территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
10:42
За 151 день эскалации в ДНР украинские войска выпустили 50 377 боеприпасов
Отмечается, что было применено 10 398 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (33 ракеты) и американской РСЗО M142 HIMARS (30 ракет), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") - 2153 снаряда.
"Жертвами агрессии <...> за вышеуказанный период стали 295 мирных жителей, из которых 74 человека погибли и 221 получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибли и девятнадцать детей получили ранения", - указывается в сообщении.
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
10:25
Силы ДНР и ЛНР освободили 253 населенных пункта
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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