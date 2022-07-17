https://ria.ru/20220717/donbass-1803018719.html

В ЛНР за пять месяцев зафиксировали 1033 обстрела со стороны ВСУ

В ЛНР за пять месяцев зафиксировали 1033 обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.07.2022

В ЛНР за пять месяцев зафиксировали 1033 обстрела со стороны ВСУ

В ЛНР за 5 месяцев зафиксировали 1033 обстрела с применением 10 398 боеприпасов со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T10:55

2022-07-17T10:55

2022-07-17T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

сцкк

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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. В ЛНР за 5 месяцев зафиксировали 1033 обстрела с применением 10 398 боеприпасов со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 5 месяцев (с 17.02.2022 по 17.07.2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано <...> 1033 обстрела территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что было применено 10 398 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (33 ракеты) и американской РСЗО M142 HIMARS (30 ракет), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") - 2153 снаряда."Жертвами агрессии <...> за вышеуказанный период стали 295 мирных жителей, из которых 74 человека погибли и 221 получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибли и девятнадцать детей получили ранения", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20220717/dnr-1803015793.html

https://ria.ru/20220717/dnr-1803012751.html

луганская народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, украина, сцкк