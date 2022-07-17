Силы ДНР уничтожили украинскую РСЗО "Град"
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила одну РСЗО "Град", подавила две огневые точки ВСУ
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика"
Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика". Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Военные Донецкой народной республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили одну установку РСЗО БМ-21 "Град" и три грузовых автомобиля, подавили две огневые точки украинских войск, сообщила Народная милиция республики.
"За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град", три грузовых автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Отмечается, что были подавлены две огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска за текущие сутки выпустили 441 снаряд по 14 населенным пунктам республики.