https://ria.ru/20220717/donbass-1803016689.html

Силы ДНР уничтожили украинскую РСЗО "Град"

Силы ДНР уничтожили украинскую РСЗО "Град" - РИА Новости, 17.07.2022

Силы ДНР уничтожили украинскую РСЗО "Град"

Военные Донецкой народной республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили одну установку РСЗО БМ-21 "Град" и три грузовых автомобиля,... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T10:49

2022-07-17T10:49

2022-07-17T10:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

красногоровка

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Военные Донецкой народной республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили одну установку РСЗО БМ-21 "Град" и три грузовых автомобиля, подавили две огневые точки украинских войск, сообщила Народная милиция республики."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град", три грузовых автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что были подавлены две огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска за текущие сутки выпустили 441 снаряд по 14 населенным пунктам республики.

https://ria.ru/20220717/dnr-1803012751.html

донецкая народная республика

авдеевка

красногоровка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, авдеевка, красногоровка