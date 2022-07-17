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Силы ДНР уничтожили украинскую РСЗО "Град" - РИА Новости, 17.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/donbass-1803016689.html
Силы ДНР уничтожили украинскую РСЗО "Град"
Силы ДНР уничтожили украинскую РСЗО "Град" - РИА Новости, 17.07.2022
Силы ДНР уничтожили украинскую РСЗО "Град"
Военные Донецкой народной республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили одну установку РСЗО БМ-21 "Град" и три грузовых автомобиля,... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:49
2022-07-17T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
красногоровка
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Военные Донецкой народной республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили одну установку РСЗО БМ-21 "Град" и три грузовых автомобиля, подавили две огневые точки украинских войск, сообщила Народная милиция республики."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град", три грузовых автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что были подавлены две огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска за текущие сутки выпустили 441 снаряд по 14 населенным пунктам республики.
https://ria.ru/20220717/dnr-1803012751.html
донецкая народная республика
авдеевка
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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, красногоровка
10:49 17.07.2022
 
Силы ДНР уничтожили украинскую РСЗО "Град"

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила одну РСЗО "Град", подавила две огневые точки ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика"
Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) Гвоздика - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Военные Донецкой народной республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили одну установку РСЗО БМ-21 "Град" и три грузовых автомобиля, подавили две огневые точки украинских войск, сообщила Народная милиция республики.
"За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 "Град", три грузовых автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Отмечается, что были подавлены две огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска за текущие сутки выпустили 441 снаряд по 14 населенным пунктам республики.
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
10:25
Силы ДНР и ЛНР освободили 253 населенных пункта
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаКрасногоровка
 
 
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