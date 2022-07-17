https://ria.ru/20220717/donbass-1803012638.html
Украинские войска за сутки потеряли 62 человека, сообщили в ЛНР
Украинские войска за сутки потеряли 62 человека, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 17.07.2022
Украинские войска за сутки потеряли 62 человека, сообщили в ЛНР
Народная милиция Луганской народной республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 62 человека, три бронетранспортера и девять единиц автомобильной РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:24
2022-07-17T10:24
2022-07-17T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 62 человека, три бронетранспортера и девять единиц автомобильной техники.В субботу в ЛНР сообщали, что украинские войска за сутки потеряли 54 человека, пять бронетранспортеров и пять единиц автомобильной техники."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 62 человека личного состава; три бронетранспортера; девять единиц автомобильной техники", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220716/donbass-1802907339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Украинские войска за сутки потеряли 62 человека, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли 62 человека и три БТР