https://ria.ru/20220717/donbass-1803012638.html

Украинские войска за сутки потеряли 62 человека, сообщили в ЛНР

Украинские войска за сутки потеряли 62 человека, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска за сутки потеряли 62 человека, сообщили в ЛНР

Народная милиция Луганской народной республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 62 человека, три бронетранспортера и девять единиц автомобильной РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T10:24

2022-07-17T10:24

2022-07-17T10:24

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что украинские войска за сутки потеряли 62 человека, три бронетранспортера и девять единиц автомобильной техники.В субботу в ЛНР сообщали, что украинские войска за сутки потеряли 54 человека, пять бронетранспортеров и пять единиц автомобильной техники."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 62 человека личного состава; три бронетранспортера; девять единиц автомобильной техники", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220716/donbass-1802907339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика