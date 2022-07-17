https://ria.ru/20220717/donbass-1803008463.html

Украинские войска снова обстреляли Доломитное

Украинские войска снова обстреляли Доломитное - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Доломитное

Украинские войска вновь обстреляли поселок Доломитное, выпустив семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T09:46

2022-07-17T09:46

2022-07-17T09:56

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли поселок Доломитное, выпустив семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка-2 - населенный пункт Доломитное: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в воскресенье один раз обстреливали Доломитное, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки,Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220717/yasinovataya-1803003696.html

https://ria.ru/20220717/donbass-1803003450.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, нато