https://ria.ru/20220717/donbass-1803008463.html
Украинские войска снова обстреляли Доломитное
Украинские войска снова обстреляли Доломитное - РИА Новости, 17.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Доломитное
Украинские войска вновь обстреляли поселок Доломитное, выпустив семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T09:46
2022-07-17T09:46
2022-07-17T09:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли поселок Доломитное, выпустив семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка-2 - населенный пункт Доломитное: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в воскресенье один раз обстреливали Доломитное, выпустив 15 снарядов калибром 155 миллиметров.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки,Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220717/yasinovataya-1803003696.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, нато
09:46 17.07.2022 (обновлено: 09:56 17.07.2022)
Украинские войска снова обстреляли Доломитное
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Доломитному еще семь снарядов