https://ria.ru/20220717/donbass-1803004915.html

Украинские войска обстреляли Доломитное

Украинские войска обстреляли Доломитное - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное

Украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Доломитное в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T09:10

2022-07-17T09:10

2022-07-17T09:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

горловка

сша

нато

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Доломитное в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.55 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Доломитное: выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки,Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220717/yasinovataya-1803003696.html

https://ria.ru/20220717/ukraina-1803001730.html

донецкая народная республика

украина

горловка

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, сша, нато