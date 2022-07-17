https://ria.ru/20220717/donbass-1803003450.html

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 17.07.2022

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека

Два человека погибли за сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, еще один пострадал, сообщает штаб... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T08:45

2022-07-17T08:45

2022-07-17T08:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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в мире

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Два человека погибли за сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, еще один пострадал, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 16 июля до 08.00 17 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 1 мирный житель получил ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220717/obstrel-1802990434.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, в мире