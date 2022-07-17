https://ria.ru/20220717/donbass-1803003450.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 17.07.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека
Два человека погибли за сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, еще один пострадал, сообщает штаб... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T08:45
2022-07-17T08:45
2022-07-17T08:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Два человека погибли за сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, еще один пострадал, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 16 июля до 08.00 17 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 1 мирный житель получил ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220717/obstrel-1802990434.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, в мире
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека, еще один пострадал