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За 151 день эскалации в ДНР украинские войска выпустили 50 377 боеприпасов - РИА Новости, 17.07.2022
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За 151 день эскалации в ДНР украинские войска выпустили 50 377 боеприпасов
За 151 день эскалации в ДНР украинские войска выпустили 50 377 боеприпасов - РИА Новости, 17.07.2022
За 151 день эскалации в ДНР украинские войска выпустили 50 377 боеприпасов
За 151 день эскалации в ДНР зафиксировано 6037 фактов ведения огня, украинские войска выпустили по ее территории 50 377 боеприпасов различного калибра, сообщает РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:42
2022-07-17T10:50
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. За 151 день эскалации в ДНР зафиксировано 6037 фактов ведения огня, украинские войска выпустили по ее территории 50 377 боеприпасов различного калибра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 151 день эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 6037 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 5708. Всего противником выпущено 50 377 боеприпасов различного калибра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Среди выпущенных боеприпасов - 31 ракета из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 151 ракета РСЗО БМ-27 "Ураган" и 8881 ракета РСЗО БМ-21 "Град".Отмечается, что за 151 день эскалации в ДНР погибли 257 гражданских, пострадали 2699 мирных жителей.
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96
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
10:42 17.07.2022 (обновлено: 10:50 17.07.2022)
 
За 151 день эскалации в ДНР украинские войска выпустили 50 377 боеприпасов

СЦКК: за 151 день эскалации в ДНР украинские войска выпустили 50 377 боеприпасов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. За 151 день эскалации в ДНР зафиксировано 6037 фактов ведения огня, украинские войска выпустили по ее территории 50 377 боеприпасов различного калибра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 151 день эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 6037 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 5708. Всего противником выпущено 50 377 боеприпасов различного калибра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Среди выпущенных боеприпасов - 31 ракета из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 151 ракета РСЗО БМ-27 "Ураган" и 8881 ракета РСЗО БМ-21 "Град".
Отмечается, что за 151 день эскалации в ДНР погибли 257 гражданских, пострадали 2699 мирных жителей.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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