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За 151 день эскалации в ДНР украинские войска выпустили 50 377 боеприпасов
За 151 день эскалации в ДНР украинские войска выпустили 50 377 боеприпасов - РИА Новости, 17.07.2022
За 151 день эскалации в ДНР украинские войска выпустили 50 377 боеприпасов
За 151 день эскалации в ДНР зафиксировано 6037 фактов ведения огня, украинские войска выпустили по ее территории 50 377 боеприпасов различного калибра, сообщает РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:42
2022-07-17T10:42
2022-07-17T10:50
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. За 151 день эскалации в ДНР зафиксировано 6037 фактов ведения огня, украинские войска выпустили по ее территории 50 377 боеприпасов различного калибра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 151 день эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 6037 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 5708. Всего противником выпущено 50 377 боеприпасов различного калибра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Среди выпущенных боеприпасов - 31 ракета из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 151 ракета РСЗО БМ-27 "Ураган" и 8881 ракета РСЗО БМ-21 "Град".Отмечается, что за 151 день эскалации в ДНР погибли 257 гражданских, пострадали 2699 мирных жителей.
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10:42 17.07.2022 (обновлено: 10:50 17.07.2022)
За 151 день эскалации в ДНР украинские войска выпустили 50 377 боеприпасов
СЦКК: за 151 день эскалации в ДНР украинские войска выпустили 50 377 боеприпасов