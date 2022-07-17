https://ria.ru/20220717/delo-1803069001.html

СК завел дела против украинцев, причастных к смерти жителей Донбасса

СК завел дела против украинцев, причастных к смерти жителей Донбасса - РИА Новости, 17.07.2022

СК завел дела против украинцев, причастных к смерти жителей Донбасса

Следственный комитет РФ завел дела против украинских военных, причастных к смерти десяти граждан Донбасса и ранении 24 человек, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T18:41

2022-07-17T18:41

2022-07-17T18:41

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

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в мире

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ завел дела против украинских военных, причастных к смерти десяти граждан Донбасса и ранении 24 человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В Следственном комитете России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны" в отношении украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.По данным следствия, украинские военнослужащие отдавали и исполняли приказы об артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры 13, 14 и 16 июля в городах Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, населенных пунктах Ясиновка, Землянки ДНР, а также городах Кременная, Стаханов ЛНР."В результате обстрелов погибли десять мирных жителей, 24 человека получили ранения, повреждены 89 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здание школы и детского сада", - добавляется в сообщении.Также в результате обстрела 16 июля украинскими военными с применением американской ракетной системы залпового огня HIMARS города Алчевска ЛНР погибли двое мирных жителей и двое получили ранения, повреждены два дома, а также автотранспорт Алчевского транспортного предприятия.

https://ria.ru/20220716/evakuatsiya-1802981985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, донецк (днр), в мире