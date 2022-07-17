СК завел дела против украинцев, причастных к смерти жителей Донбасса
СК завел дела против украинских военных, причастных к смерти десяти жителей Донбасса
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ завел дела против украинских военных, причастных к смерти десяти граждан Донбасса и ранении 24 человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В Следственном комитете России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны" в отношении украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
По данным следствия, украинские военнослужащие отдавали и исполняли приказы об артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры 13, 14 и 16 июля в городах Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, населенных пунктах Ясиновка, Землянки ДНР, а также городах Кременная, Стаханов ЛНР.
"В результате обстрелов погибли десять мирных жителей, 24 человека получили ранения, повреждены 89 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здание школы и детского сада", - добавляется в сообщении.
Также в результате обстрела 16 июля украинскими военными с применением американской ракетной системы залпового огня HIMARS города Алчевска ЛНР погибли двое мирных жителей и двое получили ранения, повреждены два дома, а также автотранспорт Алчевского транспортного предприятия.