https://ria.ru/20220717/belorussiya-1803093140.html

Реализация союзных программ с Белоруссией идет по графику, сообщил Оверчук

Реализация союзных программ с Белоруссией идет по графику, сообщил Оверчук - РИА Новости, 17.07.2022

Реализация союзных программ с Белоруссией идет по графику, сообщил Оверчук

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что проблем с реализацией союзных программ с Белоруссией нет, все идет по графику, более 46% выполнено. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T21:41

2022-07-17T21:41

2022-07-17T22:27

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МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что проблем с реализацией союзных программ с Белоруссией нет, все идет по графику, более 46% выполнено.В частности, по его словам, две страны "очень близко подошли к тому, чтобы создать координирующий орган по таможенному контролю при Союзном государстве". "Фактически это будет орган, который будет заниматься оценкой таможенных рисков, для нас это очень важно сегодня – и для Беларуси, и для России. Тридцать сотрудников, по 15 от каждой из сторон, будут работать в Минске. Рассчитываем, что их работа принесет солидную прибавку к нашим бюджетам и закроет возможные дыры, которые могут быть", - продолжил Оверчук. Он добавил, что также в принципе готов проект соглашения по косвенным налогам, он будет подписан в соответствии с ранее определенными планами.Оверчук напомнил, что в рамках реализации 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двум странам необходимо принять более 900 нормативных актов. "Нарабатываются документы, нормативно-правовые акты, ведомственные приказы. Думаю, осенью мы уже приступим по ряду позиций к тому, что будем принимать. И тогда, действительно, и люди, и бизнес начнут чувствовать эффект от этой работы", - заявил он.Оверчук также добавил, что Москва и Минск активно работают над темой импортозамещения на фоне западных санкций, договорились о 14 инвестиционных проектах, которые будут реализовываться на территории Белоруссии при российском финансировании и будут нацелены на создание выпуска импортозамещающих комплектующих. "По целому ряду моментов мы будем создавать абсолютно новые производства, с нуля. Они будут наши (Союзного государства – ред.), и мы ни от кого не будем зависеть", - сказал Оверчук.По его словам, глубоко проработаны первые семь проектов, и до конца года начнется их реализация. По мере проработки оставшихся проектов также планируется их финансирование и реализация.

https://ria.ru/20220701/soyuz-1799609958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, алексей оверчук, россия, минск, союзное государство