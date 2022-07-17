21:41 17.07.2022 (обновлено: 22:27 17.07.2022)
Реализация союзных программ с Белоруссией идет по графику, сообщил Оверчук
Оверчук: более 46 процентов плана по реализации союзных программ с Белоруссией выполнены
Алексей Оверчук. Архивное фото
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что проблем с реализацией союзных программ с Белоруссией нет, все идет по графику, более 46% выполнено.
"На сегодняшний день… более 46% союзных программ выполнено. На сегодняшний день проблем мы не видим, все идет по графику, мы находим полное взаимопонимание", - сказал Оверчук в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.
В частности, по его словам, две страны "очень близко подошли к тому, чтобы создать координирующий орган по таможенному контролю при Союзном государстве". "Фактически это будет орган, который будет заниматься оценкой таможенных рисков, для нас это очень важно сегодня – и для Беларуси, и для России. Тридцать сотрудников, по 15 от каждой из сторон, будут работать в Минске. Рассчитываем, что их работа принесет солидную прибавку к нашим бюджетам и закроет возможные дыры, которые могут быть", - продолжил Оверчук. Он добавил, что также в принципе готов проект соглашения по косвенным налогам, он будет подписан в соответствии с ранее определенными планами.
Оверчук напомнил, что в рамках реализации 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двум странам необходимо принять более 900 нормативных актов. "Нарабатываются документы, нормативно-правовые акты, ведомственные приказы. Думаю, осенью мы уже приступим по ряду позиций к тому, что будем принимать. И тогда, действительно, и люди, и бизнес начнут чувствовать эффект от этой работы", - заявил он.
Оверчук также добавил, что Москва и Минск активно работают над темой импортозамещения на фоне западных санкций, договорились о 14 инвестиционных проектах, которые будут реализовываться на территории Белоруссии при российском финансировании и будут нацелены на создание выпуска импортозамещающих комплектующих. "По целому ряду моментов мы будем создавать абсолютно новые производства, с нуля. Они будут наши (Союзного государства – ред.), и мы ни от кого не будем зависеть", - сказал Оверчук.
По его словам, глубоко проработаны первые семь проектов, и до конца года начнется их реализация. По мере проработки оставшихся проектов также планируется их финансирование и реализация.