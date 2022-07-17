В Минске заявили, что часто фиксируют полеты БПЛА у границы
Замкомандующего ВВС Белоруссии Михолап заявил, что у границы страны часто фиксируют БПЛА
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Белорусский военнослужащий. Архивное фото
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Дмитрий Михолап заявил, что белорусские военные достаточно часто фиксируют полеты иностранных ударных и разведывательных беспилотников у белорусской госграницы.
"Мы достаточно часто фиксируем полеты вдоль нашей границы беспилотных летательных аппаратов – как боевых, так и разведывательных", - сказал Михолап в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
Он отметил, что в том числе наблюдались полеты беспилотника с аэропорта в Румынии, который мониторил обстановку в Белоруссии в период тренировки дежурных сил ПВО. Кроме того, продолжил Михолап, "совсем недавно на южных рубежах мы фиксировали на сопредельной территории полет беспилотника, который квалифицировали как "Байрактар".
Минобороны Белоруссии сообщало в пятницу, что в стране прошла тренировка дежурных сил ПВО, в ней приняли участия военнослужащие из состава совместного белорусско-российского учебно-боевого центра, расчеты ЗРК С-400. Все учебные цели, по данным министерства, были условно уничтожены.
15 июля, 16:32В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО