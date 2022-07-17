https://ria.ru/20220717/belorussiya-1803084711.html

В Минске заявили, что часто фиксируют полеты БПЛА у границы

В Минске заявили, что часто фиксируют полеты БПЛА у границы - РИА Новости, 17.07.2022

В Минске заявили, что часто фиксируют полеты БПЛА у границы

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Дмитрий Михолап заявил, что белорусские военные достаточно часто фиксируют полеты... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T20:45

2022-07-17T20:45

2022-07-17T20:45

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МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Дмитрий Михолап заявил, что белорусские военные достаточно часто фиксируют полеты иностранных ударных и разведывательных беспилотников у белорусской госграницы."Мы достаточно часто фиксируем полеты вдоль нашей границы беспилотных летательных аппаратов – как боевых, так и разведывательных", - сказал Михолап в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.Он отметил, что в том числе наблюдались полеты беспилотника с аэропорта в Румынии, который мониторил обстановку в Белоруссии в период тренировки дежурных сил ПВО. Кроме того, продолжил Михолап, "совсем недавно на южных рубежах мы фиксировали на сопредельной территории полет беспилотника, который квалифицировали как "Байрактар".Минобороны Белоруссии сообщало в пятницу, что в стране прошла тренировка дежурных сил ПВО, в ней приняли участия военнослужащие из состава совместного белорусско-российского учебно-боевого центра, расчеты ЗРК С-400. Все учебные цели, по данным министерства, были условно уничтожены.

https://ria.ru/20220715/pvo-1802780880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, румыния, министерство обороны белоруссии, с-400 «триумф»