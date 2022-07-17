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В Минске заявили, что часто фиксируют полеты БПЛА у границы - РИА Новости, 17.07.2022
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В Минске заявили, что часто фиксируют полеты БПЛА у границы
В Минске заявили, что часто фиксируют полеты БПЛА у границы - РИА Новости, 17.07.2022
В Минске заявили, что часто фиксируют полеты БПЛА у границы
Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Дмитрий Михолап заявил, что белорусские военные достаточно часто фиксируют полеты... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T20:45
2022-07-17T20:45
в мире
белоруссия
румыния
министерство обороны белоруссии
с-400 «триумф»
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МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Дмитрий Михолап заявил, что белорусские военные достаточно часто фиксируют полеты иностранных ударных и разведывательных беспилотников у белорусской госграницы."Мы достаточно часто фиксируем полеты вдоль нашей границы беспилотных летательных аппаратов – как боевых, так и разведывательных", - сказал Михолап в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.Он отметил, что в том числе наблюдались полеты беспилотника с аэропорта в Румынии, который мониторил обстановку в Белоруссии в период тренировки дежурных сил ПВО. Кроме того, продолжил Михолап, "совсем недавно на южных рубежах мы фиксировали на сопредельной территории полет беспилотника, который квалифицировали как "Байрактар".Минобороны Белоруссии сообщало в пятницу, что в стране прошла тренировка дежурных сил ПВО, в ней приняли участия военнослужащие из состава совместного белорусско-российского учебно-боевого центра, расчеты ЗРК С-400. Все учебные цели, по данным министерства, были условно уничтожены.
https://ria.ru/20220715/pvo-1802780880.html
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в мире, белоруссия, румыния, министерство обороны белоруссии, с-400 «триумф»
20:45 17.07.2022
 
В Минске заявили, что часто фиксируют полеты БПЛА у границы

Замкомандующего ВВС Белоруссии Михолап заявил, что у границы страны часто фиксируют БПЛА

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусский военнослужащий
Белорусский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Дмитрий Михолап заявил, что белорусские военные достаточно часто фиксируют полеты иностранных ударных и разведывательных беспилотников у белорусской госграницы.
"Мы достаточно часто фиксируем полеты вдоль нашей границы беспилотных летательных аппаратов – как боевых, так и разведывательных", - сказал Михолап в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
Он отметил, что в том числе наблюдались полеты беспилотника с аэропорта в Румынии, который мониторил обстановку в Белоруссии в период тренировки дежурных сил ПВО. Кроме того, продолжил Михолап, "совсем недавно на южных рубежах мы фиксировали на сопредельной территории полет беспилотника, который квалифицировали как "Байрактар".
Минобороны Белоруссии сообщало в пятницу, что в стране прошла тренировка дежурных сил ПВО, в ней приняли участия военнослужащие из состава совместного белорусско-российского учебно-боевого центра, расчеты ЗРК С-400. Все учебные цели, по данным министерства, были условно уничтожены.
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 16:32
В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО
 
В миреБелоруссияРумынияМинистерство обороны БелоруссииС-400 «Триумф»
 
 
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