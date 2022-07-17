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Жители рассказали о регулярных обстрелах школы под Донецком со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/aleksandrovka-1803079781.html
Жители рассказали о регулярных обстрелах школы под Донецком со стороны ВСУ
Жители рассказали о регулярных обстрелах школы под Донецком со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.07.2022
Жители рассказали о регулярных обстрелах школы под Донецком со стороны ВСУ
Украинские военные постоянно наносят удары по школе в прифронтовом поселке Александровка в Донецкой Народной Республике, рассказали РИА Новости мирные жители,... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T19:58
2022-07-17T22:24
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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АЛЕКСАНДРОВКА (ДНР), 17 июл — РИА Новости. Украинские военные постоянно наносят удары по школе в прифронтовом поселке Александровка в Донецкой Народной Республике, рассказали РИА Новости мирные жители, которые вынуждены прятаться в подвале здания."Обстрелы постоянные. Вся школа разбита, &lt;…&gt; подвал дрожит, вся школа дрожит, стекла, все сыпется. Они ж все разбивают: магазины, школы", — рассказал РИА Новости Николай Бондаренко.По словам собеседника агентства, его дом разрушили еще в 2014 году."Мне дом разбило. В 14-м году было попадание. И меня ранило в 14-м году. Шел на работу, получил ранения. Пальцы поотрывало. Семь ранений у меня", — сообщил Бондаренко.Он добавил, что сейчас живет в подвале. Во время интервью были слышны удары артиллерии и шум беспилотника.По словам женщины, ее дом сгорел, а два года назад погиб внук.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел столицы ДНР. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как утверждает Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и позициям украинских войск. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1802999667.html
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украина
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Жители прифронтового поселка Александровка о постоянных украинских обстрелах
Жители прифронтового поселка Александровка живут в подвале постоянно обстреливаемой школы, собственное жилье уничтожено. Украинский обстрел продолжался и во время общения корреспондента РИА Новости с живущими здесь людьми
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донецк (днр), донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс
19:58 17.07.2022 (обновлено: 22:24 17.07.2022)
 
Жители рассказали о регулярных обстрелах школы под Донецком со стороны ВСУ

В Александровке ВСУ обстреливают школу, в подвале которой прячутся мирные жители

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛЕКСАНДРОВКА (ДНР), 17 июл — РИА Новости. Украинские военные постоянно наносят удары по школе в прифронтовом поселке Александровка в Донецкой Народной Республике, рассказали РИА Новости мирные жители, которые вынуждены прятаться в подвале здания.
"Обстрелы постоянные. Вся школа разбита, <…> подвал дрожит, вся школа дрожит, стекла, все сыпется. Они ж все разбивают: магазины, школы", — рассказал РИА Новости Николай Бондаренко.
По словам собеседника агентства, его дом разрушили еще в 2014 году.
"Мне дом разбило. В 14-м году было попадание. И меня ранило в 14-м году. Шел на работу, получил ранения. Пальцы поотрывало. Семь ранений у меня", — сообщил Бондаренко.
Он добавил, что сейчас живет в подвале. Во время интервью были слышны удары артиллерии и шум беспилотника.

"Мы ежедневно, ежесекундно ждем мира. Чтобы дети не ложились и не вставали под звуки "Града". Чтобы они радовались каждый день", — сказала, в свою очередь, РИА Новости местная жительница Валентина Черкас.

По словам женщины, ее дом сгорел, а два года назад погиб внук.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел столицы ДНР. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как утверждает Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и позициям украинских войск. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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