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При обстреле Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 17.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/alchevsk-1803013341.html
При обстреле Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ погибли два человека
При обстреле Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 17.07.2022
При обстреле Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ погибли два человека
Два мирных жителя погибли при обстреле Алчевска в Луганской Народной Республики со стороны украинских войск из американских РСЗО HIMARS, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:29
2022-07-17T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
владимир зеленский
владимир путин
сергей лавров
украина
россия
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли при обстреле Алчевска в Луганской Народной Республики со стороны украинских войск из американских РСЗО HIMARS, сообщил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу вечером в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS."В результате обстрела города Алчевск из американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 6 ракет) погибло два мирных жителя, повреждено шесть многоэтажных жилых домов, автобусно-троллейбусное депо и санаторий-профилакторий "Дружба", - сообщил представитель ведомства.Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220717/donbass-1803003450.html
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353
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Последствия удара по Алчевску в ЛНР американскими системами HIMARS
Последствия удара киевских войск по Алчевску в ЛНР американскими системами HIMARS, в результате которого погибли два человека, в том числе руководитель организации "Пища жизни. Донбасс" Кирилл Губарев
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в мире, луганская народная республика, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, украина, россия, сцкк, нато, министерство обороны сша
10:29 17.07.2022 (обновлено: 14:29 17.07.2022)
 
При обстреле Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ погибли два человека

В ЛНР заявили, что при обстреле Алчевска со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли при обстреле Алчевска в Луганской Народной Республики со стороны украинских войск из американских РСЗО HIMARS, сообщил журналистам офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу вечером в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS.
Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
08:45Специальная военная операция на Украине
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека
"В результате обстрела города Алчевск из американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 6 ракет) погибло два мирных жителя, повреждено шесть многоэтажных жилых домов, автобусно-троллейбусное депо и санаторий-профилакторий "Дружба", - сообщил представитель ведомства.
Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 08:12Специальная военная операция на Украине
В ДНР за сутки из-за обстрелов украинских войск погибли семь человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей ЛавровУкраинаРоссияСЦККНАТОМинистерство обороны США
 
 
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