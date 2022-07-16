Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган: Анкара надеется быстро реализовать план по украинскому зерну - РИА Новости, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220716/zerno-1802985715.html
Эрдоган: Анкара надеется быстро реализовать план по украинскому зерну
Эрдоган: Анкара надеется быстро реализовать план по украинскому зерну - РИА Новости, 16.07.2022
Эрдоган: Анкара надеется быстро реализовать план по украинскому зерну
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара рассчитывает быстро реализовать план... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T22:28
2022-07-16T22:28
цены на нефть
хулуси акар
владимир путин
турция
россия
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801338592_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_01507c5b93c200c8a0750fa4f0574717.jpg
АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара рассчитывает быстро реализовать план по экспорту украинского зерна.В среду в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".Уточняется, что Эрдоган напомнил Макрону, что "было принято решение управлять процессом экспорта украинского зерна из координационного центра, который будет создан в Стамбуле и будет состоять из представителей Турции, России, Украины и ООН"."Президент Эрдоган заявил, что, быстро реализовав план, удастся обеспечить облегчение в контексте глобальной продовольственной безопасности", - уточнил он.Кроме того, в ходе переговоров Эрдоган заявил, что его ожидания в отношении проекта по производству систем ПВО SAMP-T состоят в том, чтобы "разработать совместную систему, включающую максимальное сотрудничество в рамках принципа "полной открытости", и обеспечить проект закупок".Как отмечал в четверг источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802579364.html
https://ria.ru/20220715/zerno-1802860551.html
турция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801338592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_494926799ea8d6feff6c98426d73404d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, хулуси акар, владимир путин, турция, россия, украина, оон
22:28 16.07.2022
 
Эрдоган: Анкара надеется быстро реализовать план по украинскому зерну

Эрдоган заявил, что Анкара надеется быстро реализовать план по экспорту украинского зерна

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКомбайны во время уборочной кампании в Донецкой области
Комбайны во время уборочной кампании в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Комбайны во время уборочной кампании в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара рассчитывает быстро реализовать план по экспорту украинского зерна.
В среду в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".
"Президент Эрдоган провел переговоры с президентом Франции Макроном по телефону. В ходе встречи оценивались решения, принятые на встрече "четверки" в Стамбуле относительно украинского зерна", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Уточняется, что Эрдоган напомнил Макрону, что "было принято решение управлять процессом экспорта украинского зерна из координационного центра, который будет создан в Стамбуле и будет состоять из представителей Турции, России, Украины и ООН".
"Президент Эрдоган заявил, что, быстро реализовав план, удастся обеспечить облегчение в контексте глобальной продовольственной безопасности", - уточнил он.
Кроме того, в ходе переговоров Эрдоган заявил, что его ожидания в отношении проекта по производству систем ПВО SAMP-T состоят в том, чтобы "разработать совместную систему, включающую максимальное сотрудничество в рамках принципа "полной открытости", и обеспечить проект закупок".
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 23:22
Три украинских порта разблокируют для перевозки зерна, заявили в Раде
Как отмечал в четверг источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 20:24
Договоренности по зерну не гарантируют диалога с Киевом, заявил Слуцкий
 
Цены на нефтьХулуси АкарВладимир ПутинТурцияРоссияУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала