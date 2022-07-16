https://ria.ru/20220716/zerno-1802985715.html
Эрдоган: Анкара надеется быстро реализовать план по украинскому зерну
Эрдоган: Анкара надеется быстро реализовать план по украинскому зерну - РИА Новости, 16.07.2022
Эрдоган: Анкара надеется быстро реализовать план по украинскому зерну
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара рассчитывает быстро реализовать план... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T22:28
2022-07-16T22:28
2022-07-16T22:28
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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара рассчитывает быстро реализовать план по экспорту украинского зерна.В среду в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".Уточняется, что Эрдоган напомнил Макрону, что "было принято решение управлять процессом экспорта украинского зерна из координационного центра, который будет создан в Стамбуле и будет состоять из представителей Турции, России, Украины и ООН"."Президент Эрдоган заявил, что, быстро реализовав план, удастся обеспечить облегчение в контексте глобальной продовольственной безопасности", - уточнил он.Кроме того, в ходе переговоров Эрдоган заявил, что его ожидания в отношении проекта по производству систем ПВО SAMP-T состоят в том, чтобы "разработать совместную систему, включающую максимальное сотрудничество в рамках принципа "полной открытости", и обеспечить проект закупок".Как отмечал в четверг источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802579364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, хулуси акар, владимир путин, турция, россия, украина, оон
Эрдоган: Анкара надеется быстро реализовать план по украинскому зерну
Эрдоган заявил, что Анкара надеется быстро реализовать план по экспорту украинского зерна
АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара рассчитывает быстро реализовать план по экспорту украинского зерна.
В среду в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар
заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".
"Президент Эрдоган провел переговоры с президентом Франции Макроном по телефону. В ходе встречи оценивались решения, принятые на встрече "четверки" в Стамбуле относительно украинского зерна", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Уточняется, что Эрдоган напомнил Макрону, что "было принято решение управлять процессом экспорта украинского зерна из координационного центра, который будет создан в Стамбуле и будет состоять из представителей Турции, России, Украины и ООН".
"Президент Эрдоган заявил, что, быстро реализовав план, удастся обеспечить облегчение в контексте глобальной продовольственной безопасности", - уточнил он.
Кроме того, в ходе переговоров Эрдоган заявил, что его ожидания в отношении проекта по производству систем ПВО SAMP-T состоят в том, чтобы "разработать совместную систему, включающую максимальное сотрудничество в рамках принципа "полной открытости", и обеспечить проект закупок".
Как отмечал в четверг источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции
, РФ
, Украины
и ООН
по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море
нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва
категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев
разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.