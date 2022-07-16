https://ria.ru/20220716/zerno-1802985715.html

Эрдоган: Анкара надеется быстро реализовать план по украинскому зерну

Эрдоган: Анкара надеется быстро реализовать план по украинскому зерну - РИА Новости, 16.07.2022

Эрдоган: Анкара надеется быстро реализовать план по украинскому зерну

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара рассчитывает быстро реализовать план... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T22:28

2022-07-16T22:28

2022-07-16T22:28

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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара рассчитывает быстро реализовать план по экспорту украинского зерна.В среду в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".Уточняется, что Эрдоган напомнил Макрону, что "было принято решение управлять процессом экспорта украинского зерна из координационного центра, который будет создан в Стамбуле и будет состоять из представителей Турции, России, Украины и ООН"."Президент Эрдоган заявил, что, быстро реализовав план, удастся обеспечить облегчение в контексте глобальной продовольственной безопасности", - уточнил он.Кроме того, в ходе переговоров Эрдоган заявил, что его ожидания в отношении проекта по производству систем ПВО SAMP-T состоят в том, чтобы "разработать совместную систему, включающую максимальное сотрудничество в рамках принципа "полной открытости", и обеспечить проект закупок".Как отмечал в четверг источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220714/ukraina-1802579364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, хулуси акар, владимир путин, турция, россия, украина, оон