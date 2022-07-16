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Ряд украинских сайтов продолжает использовать русский язык по умолчанию - РИА Новости, 16.07.2022
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Ряд украинских сайтов продолжает использовать русский язык по умолчанию
Ряд украинских сайтов продолжает использовать русский язык по умолчанию - РИА Новости, 16.07.2022
Ряд украинских сайтов продолжает использовать русский язык по умолчанию
Ряд украинских сайтов, в том числе новостных изданий, все еще использует русский язык в качестве стандартного несмотря на вступление в силу новых требований... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T15:29
2022-07-16T15:29
в мире
технологии
мария захарова
украина
россия
киев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ряд украинских сайтов, в том числе новостных изданий, все еще использует русский язык в качестве стандартного несмотря на вступление в силу новых требований закона о государственном языке.Сайты украинских новостных изданий, таких как УНИАН, "Украинская правда", Страна.ua, а также популярный украинский интернет-магазин Rozetka по-прежнему по умолчанию открываются в русской версии.Ряд украинских СМИ в субботу опубликовал заметки о вступивших в силу требованиях закона."У сайтов, страниц в соцсетях, приложений магазинов и предприятий основная страница должна быть на украинском языке. Он должен загружаться для пользователей по умолчанию. Любой товар с компьютерной программой должен быть оснащен украинским интерфейсом: стиральные машинки, кнопки телефонов, автомобили и так далее", - говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН, который украинское информагентство ведет на русском языке.Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. Украинский парламент принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Его статьи реализуются поэтапно. Документ предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Для этого была создана специальная "языковая комиссия", введена должность уполномоченного по его защите. Закон о госязыке был резко раскритикован и украинской оппозицией, и российскими политиками. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киев, принимая дискриминационные законы в отношении русского языка, намеренно сеет раздор между своими гражданами.
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796558106.html
украина
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Евгения Нефедова
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353
60
в мире, технологии, мария захарова, украина, россия, киев
15:29 16.07.2022
 
Ряд украинских сайтов продолжает использовать русский язык по умолчанию

Ряд украинских сайтов продолжает использовать русский, несмотря на закон о языке

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ряд украинских сайтов, в том числе новостных изданий, все еще использует русский язык в качестве стандартного несмотря на вступление в силу новых требований закона о государственном языке.
Сайты украинских новостных изданий, таких как УНИАН, "Украинская правда", Страна.ua, а также популярный украинский интернет-магазин Rozetka по-прежнему по умолчанию открываются в русской версии.
Ряд украинских СМИ в субботу опубликовал заметки о вступивших в силу требованиях закона."У сайтов, страниц в соцсетях, приложений магазинов и предприятий основная страница должна быть на украинском языке. Он должен загружаться для пользователей по умолчанию. Любой товар с компьютерной программой должен быть оснащен украинским интерфейсом: стиральные машинки, кнопки телефонов, автомобили и так далее", - говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН, который украинское информагентство ведет на русском языке.
Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. Украинский парламент принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Его статьи реализуются поэтапно. Документ предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Для этого была создана специальная "языковая комиссия", введена должность уполномоченного по его защите. Закон о госязыке был резко раскритикован и украинской оппозицией, и российскими политиками. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киев, принимая дискриминационные законы в отношении русского языка, намеренно сеет раздор между своими гражданами.
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