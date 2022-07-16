https://ria.ru/20220716/yaroslavl-1802960870.html
Евраев поддержал инициативы финалистов проекта "Ярославский резерв"
Евраев поддержал инициативы финалистов проекта "Ярославский резерв" - РИА Новости, 16.07.2022
Евраев поддержал инициативы финалистов проекта "Ярославский резерв"
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поддержал инициативы финалистов впервые реализованного в регионе кадрового проекта "Ярославский резерв",... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T17:19
2022-07-16T17:19
2022-07-16T17:19
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поддержал инициативы финалистов впервые реализованного в регионе кадрового проекта "Ярославский резерв", сообщает правительство региона.Кадровый проект, инициированный врио губернатора Михаилом Евраевым, стартовал 9 марта. Он реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Ярославской области.По данным областного правительства, в рамках финального этапа "Ярославского резерва" врио губернатора принял участие в стратегической сессии по развитию городов и районов региона на тему "Актуальные проблемы и текущие вызовы Ярославской области"."По итогам он поддержал ряд инициатив участников. По его словам, многие идеи из озвученных заслуживают внимания и будут рассмотрены для дальнейшей работы", - говорится в сообщении.Одной из тем стало повышение туристической привлекательности региона."Мы одним брендом не обойдемся. Понятно, что серьезных крупных брендов не может быть много, но и одного уже существующего – столица Золотого кольца – недостаточно, и его нужно дополнять. Поэтому важно, чтобы города Ярославской области начали думать над обновлением своих туристических брендов", – приводит слова врио губернатора пресс-служба областного правительства.Глава региона также отметил идею предоставления социальных турпутевок – регионального туристического кэшбека. По его мнению, тема субсидирования путевок для невысокого сезона "интересная и абсолютно реалистичная"."В сентябре будем давать рекламу для того, чтобы привлекать туристов к нам осенью, зимой и весной. Мы посмотрели, какие есть целевые группы. У нас много идей, как организовать рекламную кампанию, как работать с турфирмами, с организованными группами туристов", – сказал врио губернатора.В числе других инициатив, поддержанных главой региона, в частности - введение занятий шахматами в школах на факультативной основе, проведение фестивалей граффити.По данным правительства региона, после завершения деловой программы участники вернулись к оценочным испытаниям. В воскресенье, 17 июля, будут объявлены победители проекта "Ярославский резерв", говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220627/kosmos-1798464454.html
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михаил евраев, ярославская область
Евраев поддержал инициативы финалистов проекта "Ярославский резерв"
Врио губернатора Евраев поддержал финалистов проекта "Ярославский резерв"
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл - РИА Новости.
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поддержал инициативы финалистов впервые реализованного в регионе кадрового проекта "Ярославский резерв", сообщает
правительство региона.
Кадровый проект, инициированный врио губернатора Михаилом Евраевым
, стартовал 9 марта. Он реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Ярославской области
.
По данным областного правительства, в рамках финального этапа "Ярославского резерва" врио губернатора принял участие в стратегической сессии по развитию городов и районов региона на тему "Актуальные проблемы и текущие вызовы Ярославской области".
"По итогам он поддержал ряд инициатив участников. По его словам, многие идеи из озвученных заслуживают внимания и будут рассмотрены для дальнейшей работы", - говорится в сообщении.
Одной из тем стало повышение туристической привлекательности региона.
"Мы одним брендом не обойдемся. Понятно, что серьезных крупных брендов не может быть много, но и одного уже существующего – столица Золотого кольца – недостаточно, и его нужно дополнять. Поэтому важно, чтобы города Ярославской области начали думать над обновлением своих туристических брендов", – приводит слова врио губернатора пресс-служба областного правительства.
Глава региона также отметил идею предоставления социальных турпутевок – регионального туристического кэшбека. По его мнению, тема субсидирования путевок для невысокого сезона "интересная и абсолютно реалистичная".
"В сентябре будем давать рекламу для того, чтобы привлекать туристов к нам осенью, зимой и весной. Мы посмотрели, какие есть целевые группы. У нас много идей, как организовать рекламную кампанию, как работать с турфирмами, с организованными группами туристов", – сказал врио губернатора.
В числе других инициатив, поддержанных главой региона, в частности - введение занятий шахматами в школах на факультативной основе, проведение фестивалей граффити.
По данным правительства региона, после завершения деловой программы участники вернулись к оценочным испытаниям. В воскресенье, 17 июля, будут объявлены победители проекта "Ярославский резерв", говорится в сообщении.