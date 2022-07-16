ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой
СЦКК: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 21.10 обстреляли город Ясиноватая, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 21.10 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, сообщается, что в 20.05 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по населенному пункту Новобахмутовка, а в 20.30 - семь снарядов калибром 122 мм по Горловке.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".