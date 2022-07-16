Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220716/vsu-1802983372.html
ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой
ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 16.07.2022
ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска в 21.10 обстреляли город Ясиноватая, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T21:55
2022-07-16T21:55
в мире
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости.&nbsp; Украинские войска в 21.10 обстреляли город Ясиноватая, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 21.10 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Кроме того, сообщается, что в 20.05 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по населенному пункту Новобахмутовка, а в 20.30 - семь снарядов калибром 122 мм по Горловке.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, стирол
21:55 16.07.2022
 
ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой

СЦКК: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости.  Украинские войска в 21.10 обстреляли город Ясиноватая, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 21.10 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:15Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.07.2022
Инфографика
Посмотреть
Кроме того, сообщается, что в 20.05 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по населенному пункту Новобахмутовка, а в 20.30 - семь снарядов калибром 122 мм по Горловке.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Британские военные в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Британский спецназ учил украинцев пытать и убивать пленных
 
В миреГорловкаЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала