https://ria.ru/20220716/vsu-1802983372.html

ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой

ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 16.07.2022

ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска в 21.10 обстреляли город Ясиноватая, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T21:55

2022-07-16T21:55

2022-07-16T21:55

в мире

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска в 21.10 обстреляли город Ясиноватая, выпустив 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 21.10 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Кроме того, сообщается, что в 20.05 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по населенному пункту Новобахмутовка, а в 20.30 - семь снарядов калибром 122 мм по Горловке.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, стирол