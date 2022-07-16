https://ria.ru/20220716/vsu-1802970503.html

ВСУ выпустили 14 снарядов натовского калибра по Горловке и Гольмовскому

ВСУ выпустили 14 снарядов натовского калибра по Горловке и Гольмовскому - РИА Новости, 16.07.2022

ВСУ выпустили 14 снарядов натовского калибра по Горловке и Гольмовскому

Украинские войска за 15 минут выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 мм по Горловке и Гольмовскому в ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T19:03

2022-07-16T19:03

2022-07-16T19:03

в мире

горловка

украина

донецкая народная республика

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 мм по Горловке и Гольмовскому в ДНР, сообщили в представительстве республики в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:15 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка (поселок шахты им. Изотова): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм; 18:30- н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато